Справочный курс гривны 21 февраля повышен на 3 коп до уровня 24,4505 грн/$1

|Показатель
|20.02.20
|20.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4824
|24.4505
|0.13
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:30 21.02.2020 |
---
Национальный банк 21 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3 коп. до 24,4505 UAH/USD.
|Показатель
|20.02.20
|20.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4824
|24.4505
|0.13
Данные: НБУ
|
|
|Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам
|Разведка боем удалась. Когда Путин захочет прорвать фронт под Мариуполем
|Как Гончарук отчитался за свои провалы чужими победами
|Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше «оптимистов» - соцопрос
|Энергомодернизацию перевернули с головы на ноги. Как по-новому будет финансироваться программа реновации жилья
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
|Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса
|Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
|ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта
|Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей