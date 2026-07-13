Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала черговий транш у $3,35 млрд від Світового банку

12:46 13.07.2026 |

Економіка

До Державного бюджету України надійшли 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграмі.

За її словами, це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

Як наголосила Свириденко, для виконання умов програми уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Зміни охопили ключові сфери: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми, зауважила очільниця уряду, передбачає залучення ще 1 млрд дол. до кінця 2026 року після виконання визначених умов.

Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

За інформацією Міністерства фінансів, 1 млрд дол. США надійшли у формі позики на політику розвитку під гарантії урядів Великої Британії та Японії (по 500 млн дол.), а 2,35 млрд дол. США - у формі гранту від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,4950
  0,0205
 0,05
EUR
 1
 50,8600
  0,0168
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2781  0,01 0,02 44,7273  0,02 0,04
EUR 50,6135  0,06 0,13 51,2138  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6100  0,12 0,27 44,6400  0,12 0,27
EUR 50,9758  0,15 0,30 50,9922  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес