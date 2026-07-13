Україна отримала черговий транш у $3,35 млрд від Світового банку

До Державного бюджету України надійшли 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграмі.

За її словами, це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

Як наголосила Свириденко, для виконання умов програми уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Зміни охопили ключові сфери: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми, зауважила очільниця уряду, передбачає залучення ще 1 млрд дол. до кінця 2026 року після виконання визначених умов.

Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

За інформацією Міністерства фінансів, 1 млрд дол. США надійшли у формі позики на політику розвитку під гарантії урядів Великої Британії та Японії (по 500 млн дол.), а 2,35 млрд дол. США - у формі гранту від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.