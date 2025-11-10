Авторизация

«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці

 

Що саме було пошкоджено під час останнього обстрілу та як це вплине на проходження зими?

У ніч з 7 на 8 листопада Російська Федерація здійснила одну з найпотужніших атак на енергетику України. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл країна ще не бачила.

Під прицілом опинились як державні, так і приватні електростанції, високовольтні підстанції "Укренерго", об'єкти газо- і нафтовидобувної галузі.

Найбільших втрат зазнала державна "Центренерго", яка фактично втратила всю генерацію: обидві її станції - Трипільська теплова електростанція (ТЕС) на Київщині та Зміївська ТЕС на Харківщині - повністю зупинилися.

"Не минуло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні. Ми зупинилися. Нині - нуль генерації", - заявили в компанії.

Окрему і найбільшу загрозу становлять удари по підстанціях атомних станцій. Під час останньої атаки постраждали об'єкти біля Хмельницької та Рівненської АЕС.

Наслідки масштабної атаки вже зранку відчула на собі вся країна: дефіцит електроенергії, аварійні відключення, тривалі перебої зі світлом у містах і селах. Попри зусилля енергетиків, ситуація залишається складною.

Масштаб атаки: сотні дронів та десятки балістичних ракет

За офіційними даними, в ніч з 7 на 8 листопада росіяни випустили по Україні понад 450 дронів і 45 ракет різних типів.

Основними напрямками удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча постраждали й інші регіони. Особливістю останньої атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", - розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили понад 400 дронів-камікадзе, але більшість ракет долетіли до цілей.

"Сьогоднішня ніч (з 7-го на 8 листопада) стала однією з найважчих за весь час великої війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати", - повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Через масштабні ураження особливо складною ситуація з електропостачанням досі лишається на Харківщині, Полтавщині та Сумщині.

Під прицілом - атомна енергетика

Не в перше серед цілей російських ракет були підстанції українських атомних електростанцій, цього разу - Хмельницької та Рівненської. Цю інформацію в ввечері 8 листопада офіційно підтвердив голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку Європи", - заявив він.

Через обстріл Україна звернулася до МАГАТЕ із вимогою терміново скликати Раду керуючих, а також до Китаю, Індії та інших держав із закликом чинити тиск на Російську Федерацію, щоб припинити удари по атомній інфраструктурі.

Джерела ЕП в уряді наголошують, що атака на підстанції ускладнила видачу електроенергії з Хмельницької АЕС і Рівненської АЕС, через що атомні блоки були частково розвантажені.

"Ми зупинилися. Нуль генерації"

Але найбільш катастрофічною ніч з п'ятниці на суботу стала для державної "Центренерго".

Компанія втратила всю генерацію. Російські ракети зруйнували обидві її станції - Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині.

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після атак 2024 року. Станції у вогні. Ми зупинилися. Нині - нуль генерації. Нуль!", - не стримуючи емоцій заявили в компанії.

До початку війни "Центренерго" володіло трьома станціями. Третя - Вуглегірська ТЕС - залишається окупованою ще з 2022 року. Після останнього обстрілу компанія фактично втратила можливість виробляти електроенергію.

"Ми втратили те, що відновлювали цілодобово. Повністю", - йдеться в заяві компанії.

За даними співрозмовників ЕП в політичних колах, доволі емоційний, але по суті правдивий пост "Центренерго" у стилі "все пропало" викликав справжню істерику в Офісі президента (ОП), через що керівництво держкомпанії мало не дуже дипломатичну розмову з представниками ОП.

"Подзвонили з Офісу і в різкій формі почали питати, для чого розганяти паніку серед населення та робити такі подарунки росіянам. Мовляв, дивіться, які вони молодці, все нам розбили, тепер всі станції "на нулі", - ділиться співрозмовник.

Після розмови пост у Facebook оновили. Нова версія вже більше нагадувала звичну комунікацію Міненерго: "Після нічного удару тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади роблять все можливе і необхідне для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Ми зробимо усе, аби відновити зруйноване якнайшвидше!", - йдеться у виправленій публікації "Центренерго".

Крім згаданих вище об'єктів, за даними ЕП, під обстрілом тієї ночі опинилась й Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Станція також отримала суттєві пошкодження.

Крім цього, ворог вже традиційно атакував об'єкти "Укренерго" та обленерго, що відповідають за передачу та розподіл електроенергії.

Дісталось і гідрогенерації. Повідомлялось про атаку ракетами та дронами по Кременчуцькій ГЕС у Світловодську на Кіровоградщині. Її наслідки відчула на собі найбільша місцева громада.

"У Кременчуцькій громаді відсутнє постачання електрики, води та частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвіз води для населення. В місті не працює електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути виведені додаткові одиниці автобусів. Розгортаються "Пункти незламності", - повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Били по газу і по нафті

За даними співрозмовників ЕП в уряді, під удар 8 листопада потрапили також об'єкти газового та нафтового секторів. Пошкодження зафіксовані в компаніях "Укргазвидобування", "Укрнафта" та Smart Energy. На одному з підприємств на Харківщині загинув працівник.

"Били по нафті та по газу, балістикою та дронами. Пошкодження суттєві", - без зайвих подробиць повідомив співрозмовник в Кабміні.

Для "Нафтогазу" це вже дев'ятий цілеспрямований удар по газовій інфраструктурі з початку жовтня. Керівник групи Сергій Корецький заявив, що енергетики поступово стабілізують роботу системи, але для цього потрібен час.

Попереду - довга зима

А це означає, що вже зараз треба готуватись до відключень, яких буде більше. "Морозів ще немає, а генерації вже бракує. Далі буде тільки складніше. Якщо ми пройдемо зиму на двох чергах відключень - це буде величезний успіх", - каже представник однієї з державних компаній.

За оцінкою представника уряду, через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації. "Дещо вже повертається, щось вдасться включити найближчим часом, але частину потужностей, боюся, швидко відновити не вдасться", - додає він.

Міненерго підтверджує, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу. "Навіть для дрібних ремонтів потрібно вимикати обладнання. Інакше система не запуститься стабільно", - пояснює Гринчук.

Співрозмовники ЕП в енергетичних компаніях підтверджують, що відключення на довго. "Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго - генерацію швидко не відновиш", - каже один з них.

"Ніхто сьогодні не дасть точного прогнозу щодо відключень - усе залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Але можна припустити, що ситуація буде приблизно наступною.

Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення - у цей час країна живе в режимі 3-4 черг відключень. Далі - можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", - розповідає представник енергетичної компанії.

Але це не стосується прикордонних та прифронтових областей, які залишатимуться у складному становищі всю зиму - там удари та відключення можуть бути постійними.

За матеріалами: Економічна правда
 

