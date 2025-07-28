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Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму
15:47 28.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про розчарування Володимиром Путіним та намір скоротити 50-денний термін виставленої йому умови для припинення вогню в Україні.
"Ми п'ять разів вже могли дійти згоди. Я багато говорив з президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре - кожен з цих п'яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва? і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. І я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. То ж нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп журналістам у понеділок.
Як повідомлялося, позаминулого тижня Трамп заявив, а речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила: якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть 100%-ві мита й вторинні санкції щодо РФ. "Країни, які купують нафту в Росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці", - заявила Левітт.
Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що якщо США введуть вторинні мита щодо РФ, то Європі варто вчинити так само.
23 липня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти як інструмент тиску на РФ в українському питанні є реальною можливістю.
25 липня Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ навіть раніше оголошеного ним строку. На питання журналіста під час брифінгу минулої п'ятниця, чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти РФ, голова держави відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".
На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".
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