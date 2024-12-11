У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік

Міністерство фінансів України заявило, що державний бюджет на 2025 рік сформований таким чином, аби забезпечити стабільність країни навіть за умов продовження воєнних дій протягом всього року. Напередодні міністр Сергій Марченко в інтервʼю El Pais заявив, що без допомоги США Україні вистачить ресурсів щонайменше до середини 2025 року.

У відомстві уточнили, що ключовим пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки та оборони. На ці потреби передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП країни. Із цієї суми 740 млрд грн буде спрямовано на закупівлю зброї, що, за словами Мінфіну, повністю покриє річну потребу. Крім того, майже 50 млрд грн виділяється на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Попри значний фокус на обороні, у бюджеті також враховані соціальні й гуманітарні витрати та заходи для стимулювання економіки.

Фінансування запланованих видатків базується на внутрішніх ресурсах та міжнародній підтримці, підтвердженій партнерами України. Важливу роль відіграє програма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає отримання 50 млрд доларів США від країн "Великої сімки" (G7). Зокрема:

* $20 млрд від США;

* $20 млрд від Європейського Союзу;

* $3 млрд від Великої Британії;

* $3,7 млрд від Канади;

* $3 млрд від Японії.

Особливістю програми є можливість використання частини коштів від ЄС та Великої Британії на оборонні потреби. Це в поєднанні з внутрішніми ресурсами, зокрема доходами від змін до Податкового кодексу, дає змогу забезпечити всі критичні потреби оборонного сектору.

У Мінфіні уточнили, що запропонований підхід дає змогу Україні зберігати фінансову стійкість, ефективно реагувати на виклики воєнного часу та водночас закладати основу для майбутнього економічного відновлення.