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Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року

10:05 11.12.2024 |

Політика

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україна має "достатньо коштів і зброї, щоб чинити опір принаймні протягом першої половини 2025 року", навіть якщо допомога Вашингтона буде припинена.

Про це він розповів в інтерв'ю El Pais, передає "Європейська правда".

Марченка запитали, що на його думку станеться, якщо США припинять надавати допомогу Україні.

На це міністр фінансів зазначив, що можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України - побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", - акцентував він.

Він зауважив, що ставлення може змінюватися і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю, Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".

На думку міністра, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна "дуже мудро" використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.

"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", - запевнив він.

Марченко зауважив, що наразі Україна отримує необхідну зброю від США.

"Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками в США", - підсумував він.

Нагадаємо, днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.
 

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