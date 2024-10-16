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Українці найбільше довіряють ЗСУ, волонтерам, спецслужбам і церкві - соцопитування
15:54 16.10.2024 |
Найчастіше українці висловлюють довіру з-поміж державних і громадських інституцій до Збройних сил України (91,5%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), волонтерських організацій (80%) і добровольчих загонів (79,5%), свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова 20-26 вересня та презентованого в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.
Також часто висловлюють довіру до Національної гвардії України (74%), Державної прикордонної служби (70%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), церкви (62,5%), громадських організацій (59%).
Також частіше висловлюють довіру, аніж недовіру до Національного банку України (відповідно 50% і 39%), Національної поліції України (50% і 41%), президента України (48,5% і 44,5%), до омбудсмена (42% і 34%).
Водночас серед політиків, посадовців, громадських діячів найчастіше респонденти висловлювали довіру до президента України Володимира Зеленського (51%). Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма (46% і 34% відповідно), голови Служби безпеки України Василя Малюка (36% і 27%), до віцепрем'єра з інновацій Михайла Федорова (31% і 24,5%).
Більшість опитаних не довіряє Юрію Бойку (79%), Юлії Тимошенко (79%), Петру Порошенку (68%), Мар'яні Безуглій (64%), Андрію Єрмаку (62%), Давиду Арахамії (60%), Руслану Стефанчуку (53%), Ірині Верещук (52%), Денису Шмигалю (52%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру Віталію Кличку (не довіряють 47%, довіряють 39%), Сергію Притулі (46% і 42% відповідно), Рустему Умєрову (41% і 29%), Михайлу Подоляку (40% і 35%), Данилу Гетманцеву (39% і 16%), Оксену Лісовому (26% і 14%).
Більшість респондентів висловлює недовіру Верховній Раді (не довіряють їй 78,5%), чиновникам (77%), політичним партіям (73,5%), уряду України (72,5%), судовій системі (70%), прокуратурі (63%).
ЗМІ не довіряють 48%, довіряють 45% опитаних, профспілкам довіряють 46%, не довіряють 26%.
Незважаючи на те, що політичним партіям довіряють лише 15% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед нинішніх політичних сил ті, яким можна було б довірити владу в повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (27%). Політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з'явитися з середовища військових (так вважають 47% опитаних). 24% респондентів дотримуються думки, що вона може з'явитися з волонтерського середовища, 21% - з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% - з організацій громадянського суспільства, 17% - з уже наявних політичних партій, 9% - з бізнес-середовища.
Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні. Опитування проводили методом face-to-face в усіх підконтрольних уряду України регіонах за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки й квотного методу добору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року за віком, статтю, типом поселення.
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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