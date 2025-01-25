Найбільший НПЗ Роснєфті призупинив постачання пального після атаки українських дронів, – Reuters

Один з найбільших у Росії Рязанський нафтопереробний завод "Роснєфті", який забезпечує пальним у тому числі московський регіон, зупинив відвантаження продукції після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела у нафтопереробній галузі РФ.

Співрозмовники агентства підтвердили, що внаслідок атаки українських дронів на НПЗ спалахнула пожежа та пошкоджене обладнання. Зокрема, постраждала залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтопереробки.

"Горить резервуар ємністю 20 тис. тонн. Також пошкоджені прилеглі резервуари, навантаження призупинено", - розповіло одне із джерел агентства.

Рязанський нафтопереробний завод "Роснєфті" - один з найбільших у Росії. У 2024 році він переробив 13,1 мільйона тонн нафти (262 000 барелів на добу), забезпечивши майже 5% загальної нафтопереробки Росії. Торік підприємство виробило 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива.

Як повідомлялося, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку українських безпілотників на НПЗ та російський завод "Кремній" у Брянську в ніч на 24 січня. За його словами, він призупинив роботу після ураження.

Міністерство оборони Росії заявляло, що протиповітряна оборона Росії в ніч на п'ятницю перехопила 121 безпілотник, спрямований на 13 регіонів, включаючи Москву.