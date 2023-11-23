«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента

Юрій Вишневський / Ділова столиця

До іміджу України може додатись нова деталь: це країна, де корупційний тиск на бізнес здійснюють силові органи з відома президентського офісу. І де це явище досягло таких масштабів, що бізнесмени змушені виступати з колективними вимогами до президента.

"Перевертні у погонах обкладають бізнес корупційними податями, нахабно блокують діяльність компаній, крадуть майно під час обшуків, а уповноважені особи Офісу президента роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Закликаємо президента України Володимира Зеленського забезпечити виконання Конституції, а саме її 42 статті, яка гарантує право на підприємницьку діяльність".

З такою заявою виступив 21 листопада громадський рух "Маніфест 42". І це не просто реакція бізнесу на тиск тилових силовиків. Це реакція на заступника керівника ОП Ростислава Шурму.

Коротко передісторія така. 28 червня на сайті Федерації роботодавців України було оприлюднено "Маніфест українського бізнесу на захист 42 статті Конституції". Підписали його 42 бізнесмена, зокрема Олег Авер'янов ("Пожмашина"), Олег Боярин ("Єврокар"), Яків Грибов ("Немирів"), Василь Даниляк (мережа АЗС ОККО), Юрій Дудченко ("Київхліб"), Філя Жебровська ("Фармак"), Ігор Мазепа (Сoncord Сapital), Сергій Позняк (Асоціація підприємців - ветеранів АТО), Олександр Слободян ("Оболонь"), Олександр Соколовський ("Текстиль-Контакт").

"Україну накрила хвиля корупції та рейдерських атак. Свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі, - констатувалося в маніфесті. - Кожен, хто в умовах війни займається здирництвом і за хабарі продає честь мундира або суддівської мантії, має понести відповідальність. Оскільки рейдери на державній службі переконані у своїй безкарності, бізнес приймає цей виклик. Ми сформуємо публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів".

Підписанти закликали президента як гаранта Конституції негайно втрутитися у ситуацію. "Ми готові надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на бізнес. Настав час, щоб голова держави застосував повноваження і навів порядок", - наголошувалося в маніфесті.

Наступного дня, 29 червня, Зеленський провів зустріч із представниками бізнесу. Були там і деякі підписанти "Маніфесту 42". На сайті президента повідомлялося, що "під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів", а також "створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань".

17 липня сайт Зеленського повідомив, що на виконання доручення президента заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров "провели першу зустріч учасників координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання між бізнесом і правоохоронними органами". Тоді ж було анонсовано, що такі зустрічі відбуватимуться в ОП щотижня.

На той час у бізнесменів були обґрунтовані сподівання, що Банкова справді стурбована їхніми проблемами. Проте, за відгуками підприємців, зустрічі в ОП не призвели до якихось суттєвих змін. "Я не можу говорити за всі кейси, але з того, що мені відомо, чиновники вели козу за хвіст, беззмістовно попіарилися у Facebook, і на цьому все закінчилося. Безрезультатно", - заявив днями в інтерв'ю forbes.ua власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Втім, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") розповідає, що результат все ж таки був - але протилежний тому, на який розраховував бізнес. "Памʼятаєте, як наші інвест-няні в особі Шурми та Татарова збирали разом бізнес "за зачиненими дверима", щоб почути їх проблеми? Так ось, діалог був настільки відвертим, що, за словами деяких компаній, їм не тільки не допомогли з тими справами, на які вони жалілися, але потім відкрили ще нові", - каже нардеп.

Зі свого боку Ростислав Шурма в інтерв'ю epravda.com.ua поділився враженнями від зустрічей із бізнесменами, які скаржилися на тиск правоохоронців. "Те, що відбувається в юридичній площині, то в 90% випадків - це такі речі, за які в іншій країні підприємець міг би бути вже у в'язниці", - розповів заступник керівника ОП.

Помста бізнесменів

Звісно, бізнес має небагато можливостей якось покарати владу, особливо під час війни. Але все ж таки деякі способи є, і вони, схоже, будуть реалізовані.

Зокрема, ударом по владі можна вважати нинішню заяву руху "Маніфест 42". Рух вимагає виконати доручення Зеленського, дане на зустрічі з бізнесом 29 червня, та зупинити свавілля тилових силовиків у вигляді "маски-шоу" з автоматниками, необґрунтованих арештів рахунків, конфіскації майна та коштів, тисяч "порожніх" кримінальних справ та інших проявів корупційного тиску.

"За 5 місяців, що минули після президентського доручення, проблема лише загострилася. Частка кримінальних справ проти бізнесу, які порушують правоохоронці без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом, досягла історичного максимуму - 77%. Абсолютна більшість цих справ використовується тиловими силовиками виключно для корупційного тиску на бізнес", - наголошується в заяві.

Також її автори відповіли Шурмі. "На цьому тлі дуже дивно виглядають заяви окремих осіб, які тимчасово виконують державні функції, щодо відсутності проблеми. Якщо дослівно, "у 90% випадків в іншій країні підприємець міг би вже бути у вʼязниці". Громадський рух "Маніфест 42" вимагає оприлюднення імен підприємців та назв компаній, про злочини яких стало відомо заступнику голови Офісу президента з питань економіки. Йдеться про злочини, за які передбачене позбавлення волі, а за приховування інформації про них також передбачена відповідальність згідно Кримінального кодексу".

По суті це звинувачення на адресу Шурми в тому, що він не відповідає за свої слова. І це загалом констатація фіаско діалогу бізнесу з Банковою. Принаймні у тому форматі, коли за цей діалог відповідають Шурма та Татаров.

"Водночас ми вимагаємо розгляду справ корупційного тиску на бізнес на предмет зловживань тилових силовиків. У цьому контексті завдання президента України не просто не виконане - воно проігнороване", - наголошується в заяві руху "Маніфест 42".

Роздоріжжя Зеленського

Отже, що зараз може зробити влада. Вона має три варіанти дій.

Перший варіант: наполягати на своєму в стилі Шурми, звинувативши учасників "Маніфесту 42", що вони допомагають Кремлю організовувати "майдан-3". Але так можна й догратися. Все ж таки наразі бізнесмени обмежуються у своїй критиці фігурами типу Шурми та Татарова, а самого Зеленського не чіпають, навпаки, апелюють до нього, посилаючись на його доручення, які його підлеглі не виконали.

Другий варіант: звільнити Шурму як головного чиновника ОП, який відповідає за діалог із бізнесом та провалив цей напрямок. У такому разі замало призначити нового заступника. Потрібно ще й надавати по руках СБУ, ДБР, БЕБ, а також Офісу генпрокурора, який дозволяє тиловим силовикам кошмарити бізнес.

Третій варіант: залишити все як є. Це може призвести до того, що цей кейс вийде на міжнародний рівень. Скандалом зацікавляться провідні світові медіа, а потім у Конгресі США та в Євросоюзі від усіляких орбанів доведеться слухати нові пісні про українську корупцію, з приспівом про державний рекет, організований під час війни тиловими силовиками разом із ОП.

Очевидно, що зараз свою роль може зіграти медіація західних посольств. Тому що гучні публічні конфлікти між українським бізнесом та українською владою не потрібні ані Заходу, ані Україні.

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