«Майдан 3»: Скільки заколотників проти Зеленського СБУ затримає до Нового року

Юрій Васильченко / Depo.ua

Понад тиждень всі обговорюють новину про підготовку росією масштабної дестабілізації України. Про існування такого плану двічі західним ЗМІ розповів і президент Зеленський. В останній за часом заяві він назвав мету ворога: зміна влади. Та чи все в цій історії так очевидно?

Уперше в інформаційному просторі новина про масштабну російську спецоперацію проти України з метою повалення влади з'явилася 13 листопада на одному з інтернет-ресурсів. Немає резону переказувати цю новину, зауважимо лише, що навіть для людей, які не надто цікавляться політикою, описаний сценарій видався, м'яко кажучи, сумнівним.

По-перше, щоб його втілити, потрібно мати розгалужену мережу агентури. Якщо мережа досі існує в такій кількості, чим тоді займалася СБУ, чому не розгромила ворожі кубла? По-друге, для серйозної дестабілізації необхідні масові виступи, але такого роду заходи у період війни заборонені. Правоохоронні органи мають всі можливості швидко припинити правопорушення у силовий спосіб. Утім, судячи з масовок під столичною мерією, учасники яких постійно щось вимагають від влади Києва, заборона діє не для всіх.

По-третє, опис етапів спецоперації виглядав штучним, писаним політтехнологами. Здається, в нього запхали всі гострі теми, які збурювали українців останнім часом. Ну, а знавці російських політичних розкладів поставили під сумнів оприлюднений план ще й тому, що названі в ньому кураторами Сергій Кирієнко та Владислав Сурков між собою не мирять.

По-четверте, обидва Майдани в Україні збиралися як протест проти спроб влади обдурити українців. У 2004 році була спроба сфальшувати президентські вибори, у 2013-му - розвернути Україну від Європи в бік росії. Про ймовірність президентських виборів у 2024-му поки лише точаться розмови. Що ж до геополітичного вектору, тут до діючої влади в українців зауважень немає. Хіба є абсолютно зрозуміле бажання, щоб корупційні скандали не загальмували процес євроатлантичної інтеграції.

Тому першою вигулькнула думка, що мета інформаційного вкидання - перевірка реакції суспільства, стейкхолдерів, інфлюенсерів та інших лідерів громадської думки. І якщо вона буде негативною, скептичною чи у багатьох викличе сардонічний сміх, тема "майдан 3" зникне. Тобто, якщо вкид здійснили з кремля, найкращим варіантом для наших уповноважених спікерів було на це не реагувати. Реагувати тут мала СБУ.

Проте вже 16 листопада про російські плани агентству Bloomberg розповів особисто президент Володимир Зеленський. За його словами, Москва прагне створити "хаос" усередині країни, щоб посіяти розкол в українському суспільстві і зрештою змістити президента. Докази цього начебто надала і наша розвідка, і й наші партнери. Далі був коментар ГУР Міноборони, в якому підтвердили існування плану дестабілізації.

І от в ексклюзивному інтерв'ю британському таблоїду The Sun Володимир Зеленський знову розповів про "майдан 3". Який, зауважимо, досі не набув якихось видимих рис. Процитуємо президента: "Остання інформація: вони дуже хочуть - є план "майдан-3", щоб змінити президента - можливо, не через убивство, а через зміну [влади]. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім'я". В цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що українські спецслужби з початку повномасштабної війни попередили щонайменше п'ять замахів на його життя з боку росіян.

Це - не нова інформація, хоча британці могли й випустити її з виду. Набагато цікавіша інша заява, яка спантеличила. Зеленський застеріг головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного та інших генералів від походу в політику. "Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - заявив Володимир Зеленський. І додав: "За всієї поваги до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і під час війни це навіть не обговорюється. Це не веде до єдності нації". Важко не погодитися. Та наскільки відомо, головнокомандувач ЗСУ ніде не заявляв про наміри йти у політику чи створювати політичну конкуренцію Зеленському. Але в мережі вистачає фейків на цю тему. Які резонно сприймати саме як фейки.

Очевидним же для кожного є те, що Залужний не може бути учасником ворожих спецоперацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в державі. Так само очевидним для всіх є те, що навіть незначні сварки у владних коридорах стають подарунком ворогу. Тим гірше робити подібні подарунки, коли заяви робляться через політичні ревнощі.

Відео на тему:





Depo.ua свого часу аналізував сценарії, за якими розвиватимуться події після виходу у The Economist колонки та інтерв'ю Валерія Залужного. Один зі сценаріїв - генерал потрапить в опалу. Може це і збіг, але його колонка з'явилася 1 листопада, а у згаданому російському сценарії "майдану 3" відправною точкою ворожої спецоперації названо саме цей день. На Банковій самостійний вихід Залужного у впливовому західному виданні викликав роздратування. Але це не привід виносити внутрішні чвари на шпальти закордонних ЗМІ. Шкода, що ризики цієї небезпечної гри, схоже, погано рузуміють в Офісі президента.

Коли ж дійсно росія запустила проти України масштабну спецоперацію з розхитування країни (у мрії ворога здійснити подібне цілком можна повірити), де одним із ключових елементів є розлад у взаєминах політичного і військового керівництва, нашим спецслужбам та правоохоронцям потрібно у найкоротші терміни добити ворожу агентуру. Якщо про цю спецоперацію так багато говорять, громадськості, і не лише нашій, а й зарубіжній, потрібно показати результати протидії. Інакше виникне логічне запитання: а де ж ті заколотники, які прагнули усунути від влади Зеленського до кінця 2023 року?