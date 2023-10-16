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«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в понеділок, 16 жовтня, переглянув своє п'ятничне рішення та відкликав скандальну правку про відтермінування довічного фінмоніторингу чиновників до вступу України в ЄС. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
"Законопроєкт про PEP-ів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами. Непорозуміння виправлене. Дякую колегам за відповідальну позицію", - написав він у Telegram.
Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників - одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.
Крім того, ухвалення законопроєкту необхідне для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадають під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.
Одним із "маяків" МВФ за новою кредитною програмою стало внесення змін до закону про запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму "щодо запровадження посилених заходів належної перевірки політично значущих осіб" за стандартами FATF. Ці стандарти передбачають повернення довічного фінмоніторингу чиновників.
ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).
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