Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ

Компанія Midjourney, яка стала відомою завдяки генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, оголосила про запуск своєї першої моделі для створення відео - V1.

Це image-to-video модель, яка дозволяє користувачам завантажити зображення (або згенерувати його через інші моделі Midjourney) і отримати чотири відео тривалістю по 5 секунд. Як і попередні продукти компанії, V1 наразі працює виключно через Discord і доступна лише у вебверсії.

Midjourney фактично вступає у конкуренцію з такими гігантами, як Sora від OpenAI, Firefly від Adobe та Veo від Google. Водночас компанія підкреслює, що її головна мета - не просто створювати відео для реклами чи кіно, а розвивати інструменти для реалістичних симуляцій у відкритому світі в реальному часі.

Запуск V1 відбувся на тлі судових позовів від Disney та Universal, які звинуватили компанію у тому, що її згенеровані зображення містять персонажів, захищених авторським правом. Hollywood дедалі більше критикує ШІ-сервіси, побоюючись, що ті можуть вплинути на ринок творчих професій.

Щодо вартості, то відеогенерація буде дорожчою, ніж створення зображення. Мінімальна підписка для доступу до V1 - $10 на місяць, але для необмеженого використання потрібна підписка Pro ($60) або Mega ($120).

Модель має низку налаштувань: користувачі можуть обрати автоматичну анімацію або вручну описати, що має відбуватись у кадрі. Також доступні режими з високим або низьким рівнем руху, а відео можна подовжити до 21 секунди.

Перші демоверсії V1 показують фірмову сюрреалістичну естетику Midjourney. Відгуки користувачів здебільшого позитивні, хоча поки складно оцінити, наскільки V1 здатна конкурувати з відеомоделями, які вже працюють на ринку кілька місяців або років.