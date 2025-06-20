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Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
13:06 20.06.2025 |
Компанія Midjourney, яка стала відомою завдяки генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, оголосила про запуск своєї першої моделі для створення відео - V1.
Це image-to-video модель, яка дозволяє користувачам завантажити зображення (або згенерувати його через інші моделі Midjourney) і отримати чотири відео тривалістю по 5 секунд. Як і попередні продукти компанії, V1 наразі працює виключно через Discord і доступна лише у вебверсії.
Midjourney фактично вступає у конкуренцію з такими гігантами, як Sora від OpenAI, Firefly від Adobe та Veo від Google. Водночас компанія підкреслює, що її головна мета - не просто створювати відео для реклами чи кіно, а розвивати інструменти для реалістичних симуляцій у відкритому світі в реальному часі.
Запуск V1 відбувся на тлі судових позовів від Disney та Universal, які звинуватили компанію у тому, що її згенеровані зображення містять персонажів, захищених авторським правом. Hollywood дедалі більше критикує ШІ-сервіси, побоюючись, що ті можуть вплинути на ринок творчих професій.
Щодо вартості, то відеогенерація буде дорожчою, ніж створення зображення. Мінімальна підписка для доступу до V1 - $10 на місяць, але для необмеженого використання потрібна підписка Pro ($60) або Mega ($120).
Модель має низку налаштувань: користувачі можуть обрати автоматичну анімацію або вручну описати, що має відбуватись у кадрі. Також доступні режими з високим або низьким рівнем руху, а відео можна подовжити до 21 секунди.
Перші демоверсії V1 показують фірмову сюрреалістичну естетику Midjourney. Відгуки користувачів здебільшого позитивні, хоча поки складно оцінити, наскільки V1 здатна конкурувати з відеомоделями, які вже працюють на ринку кілька місяців або років.
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