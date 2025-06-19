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Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
17:15 19.06.2025 |
Стартап Pure Lithium з Бостона заявив про створення літієвої батареї нового типу, яка витримує понад 1300 циклів заряджання та повністю обходиться без критичних матеріалів китайського походження. Про це пише Interesting Engineering.
Компанія, яку очолює Емілі Боден, розробляє акумулятор із чистим літієвим анодом, отриманим безпосередньо з сольового розчину за допомогою процесу "Brine to Battery". Для катода використовується ванадій, здатний працювати при температурах до 700°C, що зменшує ризик займання.
На відміну від традиційних літій-іонних батарей, нова розробка не містить графіту, кобальту, нікелю чи марганцю - матеріалів, які переважно добуваються або обробляються в Китаї. За даними Геологічної служби США, лише у 2024 році половина критичної сировини для США надійшла саме з Китаю.
Pure Lithium стверджує, що нова батарея не лише безпечніша, а й ефективніша: літієвий метал має приблизно вдесятеро більшу ємність, ніж графітні аноди. Крім того, компанія вже продемонструвала стабільну роботу батареї на промислових швидкостях заряджання та розряджання.
Наразі Pure Lithium розширює власне виробництво та запускає пілотну лінію у США. Також компанія планує залучити фінансування до $300 млн від Експортно-імпортного банку США, що може прискорити масштабування технології.
У разі успіху Pure Lithium стане однією з перших компаній, яка запропонує повністю локалізоване виробництво літієвих батарей - без залучення китайських постачальників.
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