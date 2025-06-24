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Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда
23:06 23.06.2025 |
Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав ПАТ «Газпром» виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК «Нафтогаз».
Як передає Укрінформ, про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.
«З травня 2022 року Газпром порушив свої контрактні зобов'язання за принципом «take or pay», припинивши оплати. У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який Газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу», - зазначив Корецький.
За його словами, це важлива перемога. Він подякував професійній команді юристів НАК «Нафтогаз» та юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат.
«Наступний етап - забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком», - наголосив Корецький.
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