Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез

Житель Великої Британії Дейв Річардс з Девона став першим у світі, хто отримав лицьовий протез, надрукований на 3D-принтері.

Зазначається, що у липні 2021 року 75-річного Річардса збив п'яний водій автівки, коли чоловік катався на велосипеді. В результаті британець отримав серйозні пошкодження обличчя та ребер.

Чоловіку довелось згодом перенести велику кількість операцій з відновлення обличчя у лікарні Саутмід у Брістолі та тривалу реабілітацію. У Bristol 3D Medical Centre для Річардса виготовили великий орбітальний лицьовий протез та шини для лікування шрамів на шиї.

Bristol 3D Medical Centre вважається першим у Великій Британії медичним центром, у якому 3D-візуалізація та друк об'єднані в одному приміщенні. Протези в Bristol 3D Medical Centre створюються за допомогою PEEK 3D-принтера виробництва Mini Factory. Це величезна система 3D-друку, яка оснащена камерою, що нагрівається, досягаючи 250°C, що допомагає забезпечити якість друку.

Окрім цього працівники Bristol 3D Medical Centre можуть використовувати 3D-моделі пошкоджених органів, щоб допомогти хірургам точно визначити, де їм потрібно оперувати і чи є якісь проблемні області, яких слід уникати, наприклад, кровоносні судини та нерви. Сканер може створювати цифрову карту тіла людини, знаходячись у спеціально спроектованій кімнаті для планування.