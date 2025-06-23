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«Опівнічний молот»: США розкрили деталі удару по Ірану за участю понад 125 літаків
07:56 23.06.2025 |
Військова операція США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована за участю понад 125 літаків, у тому числі - 7 стелс-бомбардувальників B2.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у неділю повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, чиї слова наводить CNN.
За словами Кейна, загалом в операції було залучено понад 125 літаків, включаючи бомбардувальники B2, літаки-заправники, розвідувальні літаки та винищувачі.
Бомбардувальники скинули більше десятка 30-тонних бомб Massive Ordnance Penetrator на два іранські ядерні об'єкти, Фордо і Натанз, а ракети Tomahawk були запущені по Ісфахану.
За словами Кейна, ця місія, що стартувала з бази в Міссурі, стала найдовшою місією бомбардувальників B2 з часів терактів 11 вересня.
Кейн також повідомив, що в рамках операції по цілях в Ірані з підводного човна було випущено десятки ракет Tomahawk.
"Опівночі з п'ятниці на суботу великий ударний загін B2, що складався з бомбардувальників, стартував з континентальної частини США", - сказав Кейн.
"В рамках плану збереження тактичної несподіванки частина групи продовжила політ на захід у Тихий океан як приманка - це операція з введення в оману, про яку знали лише дуже обмежене коло планувальників і ключових керівників тут, у Вашингтоні, і в Тампі", - додав він.
Основна ударна група, що складалася з семи бомбардувальників B2 Spirit, кожен з яких мав два члени екіпажу, тихо продовжила політ на схід, мінімально використовуючи засоби зв'язку.
Після здійснення пусків бомб літаки почали повернення додому - Іран не відкривав вогню ні під час входу, ні під час виходу американської авіації.
Водночас Кейн наголосив, що поки триває оцінка завданих пошкоджень, тому занадто рано говорити, чи зберіг Іран якісь ядерні можливості.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції "Опівнічний молот" ядерні амбіції Ірану були знищені.
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