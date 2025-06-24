Іран завдав ударів по базах США в Катарі та Іраку

Іран у понеділок, 23 червня, завдав ракетних ударів по американських військових базах в Катарі та Іраку. Щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета - в бік Іраку, пише американське видання Axios

з посиланням на ізраїльського чиновника. В Іраку під ударом опинилися американська база Айн-аль-Асад, повідомив виданню Associated Press представник іракської служби безпеки на умовах анонімності.

Іран офіційно підтвердив атаку лише на американські війська, розміщені на катарській авіабазі Аль-Удейд. Це, як стверджується в заяві секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану, стало відповіддю на "агресивні та зухвалі дії" США щодо іранських ядерних об'єктів та споруд. При цьому Іран стверджує, що нібито знищив авіабазу США в Аль-Удейді, а кількість ракет, використаних у цій "успішній операції", була такою ж, як і "кількість бомб, які США використали під час атаки на ядерні об'єкти Ірану".

У заяві також наголошується, що атака не становить жодної небезпеки для "дружнього та братнього Катару".

Катар заявив про успішне збиття ракет

Тим часом міністерство закордонних справ Катару заявило про відбиття атаки та "успішне перехоплення іранських ракет". Також Катар, який часто виступає посередником у дипломатичних переговорах у регіоні, засудив іранський напад і закликав до повернення за стіл переговорів. "Ми висловлюємо рішуче засудження Катару атаки на авіабазу Аль-Удейд, вчиненої іранським Корпусом вартових Ісламської революції та вважаємо це кричущим порушенням суверенітету та повітряного простору Катару, а також міжнародного права", - цитує агенція AFP речника катарського МЗС Маджед Аль-Ансарі.

Водночас Катар заявив, що залишає за собою право відповісти безпосередньо та відповідно до міжнародного права, пише агенція Reuters.

Пентагон: Інформації про втрати чи руйнування бази не надходило

У міністерстві оборони США також підтвердили удар Ірану й заявили, що наразі повідомлень про жертви серед американців не надходило. "Я можу підтвердити, що сьогодні авіабазу Аль-Удейд атакували балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану. Наразі повідомлень про жертви серед амеркианців немає", - наводить AFP слова неназваного посадовця Пентагону. За його лсовами, так само немає наразі інформації і про пошкодження об'єкта.

На базі Аль-Удейд, де дислоковані тисячі американських військовослужбовців, розташовані передовий штаб Центрального командування США, а також штаби повітряних та спеціальних сил США.

Напередодні американський телеканал NBC із посиланням на неназваних чиновників Білого дому та Пентагону повідомляв, що влада США готується до іранського удару у відповідь. За даними каналу, американські бази були переведені в максимальну бойову готовність ще кілька місяців тому.