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АНАЛІТИКА

«Шістку Єрмака відбілюють руками СБУ! Клоуни!» - ветеран Симороз викрив Дениса Єрмака

23:56 23.06.2025 |

Політика

 

Ветеран Олег Симороз відреагував на заяву голови СБУ Василя Малюка, який раніше повідомив, що росіяни готували вбивство брата голови Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака.

Про це Симороз написав у соцмережі Фейсбук.

"Який же вибачте тупий вкид задля відбілювання цієї корупційної сімейки. Дуже прикро, що Служба безпеки України використовується у таких бридких речах в інтересах Єрмака", - заявив ексвійськовий.

Симороз нагадав, що спочатку за дописами голови ОП його брат Денис Єрмак був снайпером "в перші дні війни", хоча за документами аж з 28 березня він офіційно мобілізувався до лав Збройних сил України і не на посаду снайпера, а в мінометний взвод його батальйону.

"Далі, коли нас почали відправляти на схід, солдат Денис Єрмак опинився в особистому розпорядженні голови ГУР МО. Тепер знову снайпер, але вже і паралельно дроневід, а це як взагалі? Юлій Цезар прям. Мда, бридко просто дивитись як ця шістка брата, яка торгувала посадами, відбілюється в інформаційному просторі руками Служби безпеки України. Звідки команда здається очевидно. Детально вже розписував про його так звану "службу", посилання в коментарях. Просто клоуни!", - написав ветеран.

 

Раніше повідомлялося, що СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
 

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