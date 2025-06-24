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«Шістку Єрмака відбілюють руками СБУ! Клоуни!» - ветеран Симороз викрив Дениса Єрмака
23:56 23.06.2025 |
Ветеран Олег Симороз відреагував на заяву голови СБУ Василя Малюка, який раніше повідомив, що росіяни готували вбивство брата голови Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака.
Про це Симороз написав у соцмережі Фейсбук.
"Який же вибачте тупий вкид задля відбілювання цієї корупційної сімейки. Дуже прикро, що Служба безпеки України використовується у таких бридких речах в інтересах Єрмака", - заявив ексвійськовий.
Симороз нагадав, що спочатку за дописами голови ОП його брат Денис Єрмак був снайпером "в перші дні війни", хоча за документами аж з 28 березня він офіційно мобілізувався до лав Збройних сил України і не на посаду снайпера, а в мінометний взвод його батальйону.
"Далі, коли нас почали відправляти на схід, солдат Денис Єрмак опинився в особистому розпорядженні голови ГУР МО. Тепер знову снайпер, але вже і паралельно дроневід, а це як взагалі? Юлій Цезар прям. Мда, бридко просто дивитись як ця шістка брата, яка торгувала посадами, відбілюється в інформаційному просторі руками Служби безпеки України. Звідки команда здається очевидно. Детально вже розписував про його так звану "службу", посилання в коментарях. Просто клоуни!", - написав ветеран.
Раніше повідомлялося, що СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР.
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