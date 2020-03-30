Пленки Лероса: Сможет ли Зеленский отправить Ермака в отставку

Юрій Васильченко / Depo.ua

"Cлуга" Гео Лерос выложил в публичный доступ несколько видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает назначения на различные государственные должности. Ермак-старший пообещал судиться. Но это еще не конец истории.

Вообще-то все началось не вчера, а 13 марта, когда стало известно о договоренностях, достигнутых в рамках минской Трехсторонней контактной группы о создании так называемого консультативного совета с привлечением представителей ОРДЛО. Договоренности были достигнуты 11 марта. Группа народных депутатов от "Слуги народа", в состав которой вошел и Лерос, устроили бунт против этого решения. Ермак встретился с мятежниками, часть из них свое мнение изменила, часть - нет. В том числе и нынешний разоблачитель главы ОП. В конце концов президент Владимир Зеленский, вероятно с подачи Ермака, уволил Лероса с должности своего советника. Тот вслед обнародовал на своей странице в "Фейсбуке" детективную историю, правда, не первой свежести, о связи главы президентского офиса с нардепом-"слугой" Николаем Тищенко и столичным бизнесменом, экс-депутатом Киевсовета от "Блока Черновецкого" Денисом Комарницким. Его, по информации Лероса, охраняет спецподразделение "Альфа". "В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства", - передал привет Банковой мятежный "слуга". И пообещал продолжение.

Ждать пришлось недолго - вчера Лерос опубликовал очередную партию компромата на Ермака. Точнее, на его брата Дениса (depo.ua подробно рассказывал о его роли на Банковой), который, судя по обнародованному видео, якобы торгует должностями. "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата торгует государственными должностями, вводит свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам. Глава ОП назвал публикацию видео клеветой и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР. А еще назвал своего брата принципиальным и порядочным человеком, а Лероса - "позором" партии. Тот не особо проникся угрозами Ермака и обнародовал еще несколько роликов. "Раз украинцам не хочешь объяснить о фактах коррупции, изложенной в моем посте, а для россиян ты находка, потрудись в НАБУ объяснить как ты барыжишь государством", - пошел в атаку Лерос. Следовательно, высокие отношения в коридорах власти придется расследовать и СБУ, и ГБР, и НАБУ.

Но, как информируют Телеграм-каналы, к разборкам между Ермаком и Леросом подключились не только эти органы, но и президент Зеленский. Как сообщил канал "Легитимный", он встретился с главой своего офиса, был зол, и теперь брата Ермака отодвинут от ОП. Это, конечно, хорошо, но общество все же больше интересует не кого куда отодвинут, а когда лица, на которых упала тень коррупционных деяний, станут фигурантами следствия.

Кстати, тот же "Легитимный" рассказал еще одну важную вещь: "более опытные люди" писали представителей власти и собирали на них папки. Публикация видео с братом Ермака - лишь один из эпизодов. "После того, как слили голову ГБР Романа Трубу, а потом Гончарука, было уже понятно, что такие записи есть на всех", - утверждает Телеграм-канал. И тут же выгораживает Зеленского - ему схемы не интересны, а вот его окружение продолжает жить по старым алгоритмам. То есть опять "царь" хороший, "бояре" плохие...

Итак, как будет развиваться ситуация дальше и кто заинтересован в том, чтобы свергнуть Ермака? Можно, конечно, предположить, что Лерос выставил на суд общественности якобу болтовню брата главы ОП в качестве мести за свое увольнение с должности советника президента, что он - бесстрашный борец за справедливость, однако что-то в этой схемке не складывается. Например, почему-то не верится, что депутат-списочник, которого за бунтарство могут просто выпереть из фракции и устроить масштабную обструкцию, несмотря на это, идет на риск, атакуя одно из самых доверенных лиц президента. А через него - и самого Зеленского.

Отсюда несколько предположений. Первое - Лерос может играть на стороне группы Коломойского. На такую мысль наталкивает первый его антиермаковский пост, где о Тищенко и Комарницком. Эта история, как мы уже отмечали, не первой свежести. В октябре ряд СМИ (в том числе "1+1") сообщили о якобы договоренности мэра Киева Виталия Кличко с Банковой, вследствие чего он оставался на посту, а названные персонажи якобы выполняли роль "смотрящих". Конечно, все фигуранты это опровергали. Именно в то время Андрей Богдан, предшественник Ермака в ОП, активно расшатывал кресло под Кличко. На полном серьезе говорили, что это удастся, и киевлян ждут досрочные выборы. Уже и соперники нынешнего мэра назывались, среди них Александр Ткаченко, близкий к группе Коломойского. Однако то ли действительно дело в договоренностях с Банковой, то ли просто у власти не было достойного оппонента Кличко, но тема "смотрящих" заглохла. Поэтому не может ли быть связано ее воскресение с новым витком борьбы групп влияния за столицу? Вполне. Особенно, если дальнейшие разоблачения Лероса будут касаться каких-то тайных схем людей из ОП в Киеве.

Зачем это самому депутату? Версий может быть несколько: от простой - общая заинтересованность с определенными лицами в максимальном клеймении Ермака "коррупцией", до конспирологической - личное баллотировании в мэры столицы, а эта война с главой ОП и оппозиционность - стартовая площадка для вхождения "ракетой" в предвыборную кампанию.

Второе предположение - война с Ермаком перешла в горячую фазу именно сейчас, когда в парламенте, напуганном коронавирусом, продолжаются баталии вокруг трех важнейших вопросов для посткарантинного будущего страны: секвестра бюджета и создания Стабфонда, "антиколомойского" закона и закона о рынке земли. Без двух последних законов нас ждет дефолт. Однако в ВР очень много заинтересованных сторон, чтобы ни один из трех вопросов завтра не получил поддержки. Вчера президент Зеленский эмоционально обратился к депутатам, но поможет ли это?

На Банковой после увольнения Богдана нет человека, который способен держать в узде монобольшинство. Ермак таким человеком не стал, и с этим соглашается большинство экспертов. А информационные атаки на него именно сейчас могут свидетельствовать о том, что кто-то стремится еще больше ослабить влияние главы ОП на фракцию. Подозреваем, что после слива роликов о кадровых "договорняках" парламентские "слуги" будут сторониться Ермака.

Третье предположение - оно касается того, что всех власть имущих "пишут" и когда нужно, выбрасывают компромат - что таким образом определенные группы влияния целенаправленно ослабляют президента, заставляя его действовать эмоционально, идти на кадровые перестановки. Проще говоря, у кого-то, а может, и много у кого, есть определенный компромат на членов команды Зеленского, на его "любих друзив", и после назначение этих лиц на должности, через некоторое время компромату дают ход. Затем раскручивают это все в СМИ, Телеграм-каналах и "Фейсбуке", дожимая президента до кадрового решения. Как было с Гончаруком. Теперь, похоже, очередь Ермака. Так шаг за шагом Зеленского будут лишать людей, с которыми он торжествовал или которым доверил сложную работу после триумфа.

Если это предположение не ошибочно, тогда остается следить за назначениями. И не только в правительство или ОП, а на менее публичные должности. К примеру, на руководителей штабов "СН" на местных выборах, на руководителей госпредприятий и так далее. Потому что кейсы с компроматом, похоже, есть у многих, и эти кейсы ходят по рукам. Так, в Телеграме уже заработал канал "д'Ермак", а в сеть слили более 20 часов видеозаписей с якобы "договорняками". Этого "сплавят" с должности, дальше будет следующий и так, пока рейтинг Зеленского не опустится до того уровня, когда ему можно будет диктовать правила.