Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому

Міністр національного єднання Олексій Чернишов повернувся в Україну. Про це він написав у себе у фейсбук.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра - повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці", - написав Чернишов.

Він додав: "кампанію дискредитації розберемо по фактах, правда завжди перемагає".

Олексій Чернишов, 22 червня

Останніми днями український політикум і соцмережі сколихнув скандал щодо нього. Низка народних депутатів та ЗМІ звернули увагу на те, що міністр не повертався з відрядження в Україну навіть для участі у форумі, який організовувало його міністерство.

Депутати і журналісти припускали, що це певним чином може бути пов'язане з кримінальною справою щодо корупції, яку розслідує НАБУ. І там, як свідчать матеріали справи, можуть згадувати і міністра.

А тому, мовляв, на батьківщині його можуть чекати певні дії з боку правоохоронців. У Мін'єдності наполягають, що візит Чернишова за кордон був - плановий.

Дійшло до того, що коментувати європейське турне міністра у парламенті довелось керівнику уряду Денису Шмигалю, а також і президенту Володимиру Зеленському у парламенті. Всі вони твердили - він був у відрядженні до 22 червня і потім має повернутись.

Весь цей час журналісти уважно слідкували за переміщення міністра за кордоном, оскільки днями його колишнім підлеглим почали вручати підозри у корупції. Деякі з них з посиланням на джерела в НАБУ навіть припускають, що такі самі слідчі дії можуть стати реальністю і для міністра.

Пікантності ситуації додавав той факт, що сам міністр, як і його новостворене міністерство, мають працювати над поверненням українців додому. І це стало предметів численних жартів у соцмережах.

Чому історія Чернишова важлива

13 червня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері будівництва, до якої, за даними слідства, причетні високопосадовці найвищого рівня.

Підозри у зловживанні службовим становищем, а також у наданні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах отримали, зокрема, колишній держсекретар міністерства розвитку громад, чинний член правління НАК "Нафтогаз України" та ексрадник міністра.

За даними ЗМІ, всі вони пов'язані з віцепрем'єр-міністром Олексієм Чернишовим. На момент оприлюднення інформації про справу сам Чернишов перебував у відрядженні за кордоном і довго не повертався.

Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач тоді зазначив:

"НАБУ та САП затримали двох соратників віцепрем'єра Олексія Чернишова - Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з ним у Мінрегіоні, а згодом перейшли до "Нафтогазу" після того, як компанію очолив Чернишов. За даними джерел УП у правоохоронних органах, Горбатюка затримали під час спроби виїзду за кордон у відпустку. Сам Чернишов на той момент вже перебував за межами України у відрядженні", - написав журналіст.

Неправомірну вигоду, за даними слідства, чиновники отримували від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group".

20-го червня стало відомо, що суд за поданням спеціалізованої антикорупційної прокуратури застосував до забудовника Сергія Копистирі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Під час обрання запобіжного заходу фігурантам справи, йдеться у розслідуванні журналістів, прозвучали матеріали, в яких описана активна роль самого Чернишова у схемі. Слідство вважає, що група осіб допомогла відчужити землю у столиці на користь забудовника, і це під час повномасштабного вторгнення могло завдати збитків державі на понад 1 млрд грн.

Допоки Київ повнився чутками про справу проти Чернишова, він викладав у фейсбук фото зі своїх зустрічей у європейських столицях

За інформацією журналістів "Української правди", минулого року у Чернишова мали відбутись обшуки, але НАБУ і САП їх не провели - навіть попри наявність відповідної ухвали суду.

"Тоді одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили, що обшуки не відбулися через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса на детективів, у якого давнє знайомство з Чернишовим", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі вважають - те, що Чернишов згодом, попри всі ризики, таки став віцепрем'єром, "свідчить про взаємини президента Володимира Зеленського та Олексія Чернишова".

Цю інформацію також публікує народний депутат Ярослав Железняк, який одним із перших минулого тижня почав писати, що міністр може не повертатись в Україну через загрозу від НАБУ. При цьому він посилається на власне джерело у правоохоронних органах.

І Михайло Ткач, і Ярослав Железняк повідомили цими вихідними, що до пана Чернишова за кордон могла виїхати родина. Понад те, НАБУ нібито направило в уряд виклик для Чернишова на вручення підозри на 23 червня.

На прохання ВВС Україна цю інформацію в НАБУ відмовились коментувати.

Реакція міністерства, уряду і президента

Пресслужба міністерства національної єдності України після закидів журналістів повідомила про міністра, що "відрядження проходить у штатному режимі".

"Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", - зазначалося в коментарі.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 20 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відрядження віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова оформлено до кінця поточного тижня.

У відповідь на запитання народної депутатки Ірини Геращенко щодо перебування Чернишова за кордоном Шмигаль зазначив:

"Відповідні документи на відрядження підписані до кінця цього тижня".

Сам міністр Чернишов не коментував закиди та корупційну справу, де фігурують його "соратники".

BBC Україна намагалися зв'язатися з пресслужбою Олексія Чернишова, а також надіслали запит на пошту Міністерства національної єдності України.

20 червня під час спілкування з журналістами про історію Чернишова спитали вже у Володимира Зеленського. Він також сказав про відрядження до кінця тижня і наголосив, що той має повернутись в Україну.

"У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", - прокоментував ситуацію Зеленський.

19 червня, Олексій Чернишов повідомив про робочу зустріч з делегацією Європейського парламенту до парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

Тест для нового генпрокурора

Журналіст і засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов також зазначає, що Олексій Чернишов - близька людина до Володимира Зеленського.

"За однією з легенд, Зеленський призначив генпрокурора після восьмимісячного зволікання, бо йому здалося, що Кравченко саме той, хто забере справу Чернишова у НАБУ і віддасть її на похорон в СБУ. Кажу здалося, бо ніхто в це не вірить. Бо справа на виду у європейців. І занадто схожа на розвал справи Татарова. І кумівство в цій історії буде лише обтяжувальною обставиною", - написав Ніколов.

На його думку, "з часів Гладковського до чинних президентів правоохоронні органи ще не наближалися так близько".

"Багато в чому це стане тестом для нового генпрокурора", - сказав Ніколов.

Про зникнення Чернишова говорить і опозиція. Представниця фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звернула увагу, що Олексій Чернишов пропустив розгляд у Верховній Раді законопроєкту про множинне громадянство, хоч він і є профільним міністром.

"За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернишов носиться по Відню з проханням хоч про якісь зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками найближчими днями", - написала Геращенко.

ЗМІ та депутати 22 червня написали з посиланням на джерела, що переконувати Чернишова повернутись у понеділок в Україну поїхали впливові представники команди президента.

Що відомо про Олексія Чернишова

Посаду в міністерстві Олексій Чернишов займає з грудня 2024 року.

До цього він два роки він працював керівником "Нафтогазу" - з листопада 2022 року. До призначення керівником нафтогазової сфери він працював міністром розвитку громад і територій, саме на цю каденцію припадають події, які розслідує НАБУ.

На посаді міністра розвитку громад і територій 45-річний Олексій Чернишов перебував з березня 2020 року. До цього працював очільником Київської обласної адміністрації.

Народився він у Харкові, там же закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства".

Потім вивчав правознавство в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Після навчання пішов у приватний бізнес, зокрема працював у IT-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу.

На початку 2000-х років Чернишов почав працювати в концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.

Чернишов тривалий час працював на його компанію і навіть був головою наглядової ради концерну "АВЕК".

У своїй кар'єрі він багато часу зайнявся інвестиційним бізнесом. У 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проєктів комерційної нерухомості.

У 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, мета організації - популяризація України в Європі через сучасне українське мистецтво.

З 2017 по 2019 - голова наглядової ради українського клубу нерухомості URE Club. З 28 жовтня 2019 пішов вперше пішов на державну службу - очолив Київську ОДА.

Деякий час в ЗМІ його навіть називали основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко. Останні роки також ходили чутки, що він був претендентом на посаду прем'єр-міністра.

Олексій Чернишов одружений і має двох синів.