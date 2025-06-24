Зеленський у Лондоні: Є рішення про спільне виробництво, ППО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні, куди він прибуву понеділок, 23 червня.

"Говорили про розвиток оборонної співпраці. Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіусу дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі - додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага - посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості", - написав український лідер у Telegram.

Крім того, за його словами, під час зустрічі обговорювалося запровадження нових санкцій щодо Росії. "Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, "тіньовий флот", на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим", - наголосив Зеленський.

Також президент України передав Великобританії перелік російських підприємств, залучених до виробництва ракети "Орєшнік", інших балістичних ракет, дронів та засобів, які Росія використовує для обстрілів українських міст і сіл.

"39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка". 21 компанія з них не під санкціями. А це значить, що вони отримують деталі й компоненти для "Орєшніка". І їм це потрібно, бо без цих деталей "Орєшніка" не буде", - сказав Зеленський, цитує пресслужба Офісу президента України.

Зеленський зустрівся з Чарльзом III та спікерами парламенту

Кір Стармер, вітаючи Зеленського, наголосив: "Безпека України - це наша базпека".

Також під час поїздки Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. "Дякую Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку нашого народу. Це надзвичайно цінно для України", - наголосив український президент.

Крім того, президент України зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великобританії - Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом. "Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в ухваленні важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на Росію через обмежувальні заходи заради миру. Бачимо, які процеси відбуваються у світі і які загрози для нас вони становлять", - написав Зеленський.