Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський у Лондоні: Є рішення про спільне виробництво, ППО

 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні, куди він прибуву понеділок, 23 червня.

"Говорили про розвиток оборонної співпраці. Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіусу дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі - додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага - посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості", - написав український лідер у Telegram.

Крім того, за його словами, під час зустрічі обговорювалося запровадження нових санкцій щодо Росії. "Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, "тіньовий флот", на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим", - наголосив Зеленський.

Також президент України передав Великобританії перелік російських підприємств, залучених до виробництва ракети "Орєшнік", інших балістичних ракет, дронів та засобів, які Росія використовує для обстрілів українських міст і сіл.

"39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка". 21 компанія з них не під санкціями. А це значить, що вони отримують деталі й компоненти для "Орєшніка". І їм це потрібно, бо без цих деталей "Орєшніка" не буде", - сказав Зеленський, цитує пресслужба Офісу президента України.

Зеленський зустрівся з Чарльзом III та спікерами парламенту

Кір Стармер, вітаючи Зеленського, наголосив: "Безпека України - це наша базпека".

Також під час поїздки Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. "Дякую Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку нашого народу. Це надзвичайно цінно для України", - наголосив український президент.

Крім того, президент України зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великобританії - Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом. "Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в ухваленні важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на Росію через обмежувальні заходи заради миру. Бачимо, які процеси відбуваються у світі і які загрози для нас вони становлять", - написав Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,01 0,02 41,8700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес