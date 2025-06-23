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АНАЛІТИКА

Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS

 

Норвезька Kongsberg Defence & Aerospace поглиблює співпрацю з Україною для виробництва нових версій ракет протиповітряної оборони. Домовленості озвучили під час відкриття офісу оборонної компанії в Україні, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Першочергово мова йде про розробку та виробництво українських варіантів ракет до норвезько-американських систем ППО NASAMS.

Відкриття представництва норвезької KDA в Україні дозволить розвивати спільне виробництво повітряних та морських безпілотних систем, засобів ППО та удосконалювати високотехнологічне озброєння. Меморандум про це підписано з двома українськими компаніями.

Міністр оборони України Рустем Умеров наголосив, що незабаром буде розроблено ряд спільних рішень на базі системи ППО NASAMS. Крім того, посилення співпраці з Kongsberg дозволить покращити вже наявні в українському війську системи протиповітряної оборони, що стане ключовим елементом для захисту населення і критичної інфраструктури на тлі постійних російських обстрілів.

"Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання", - зазначив очільник Міноборони.

Раніше стало відомо, що норвезька Kongsberg розвиває співпрацю з американською Raytheon для розробки нового радара GhostEye для ЗРК NASAMS. Новий мобільний сенсорний комплекс дозволить виявляти літаки, гелікоптери, безпілотники та ракети на середній дальності.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Норвегія
 

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