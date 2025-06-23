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АНАЛІТИКА

Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні

Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні

 

Норвегія оголосила про наміри вести розробку і виготовляти надводні дрони на території України.

Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.

Згідно із заявою оборонного відомства, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.

"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", - підкреслили в Міноборони Норвегії.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком, в ході якої йшлося про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Норвегія
 

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