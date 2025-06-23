Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
12:04 23.06.2025 |
Норвегія оголосила про наміри вести розробку і виготовляти надводні дрони на території України.
Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.
Згідно із заявою оборонного відомства, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.
"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.
"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", - підкреслили в Міноборони Норвегії.
Напередодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком, в ході якої йшлося про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Опівнічний молот»: США розкрили деталі удару по Ірану за участю понад 125 літаків
|В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез