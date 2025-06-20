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АНАЛІТИКА

Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»

13:24 20.06.2025 |

Фінанси, Бізнес

 

Блокчейн-дослідник ZachXBT застеріг про початок «суперцикл злочинності» в криптоіндустрії. Він пояснив це комбінацією запуску мемкоїнів політиками та закриттям кількох судових справ. ZachXBT підкреслив, що криптоіндустрія завжди мала потенціал для зловживань та використання різного роду вразливостей. Однак ситуація останнім часом погіршилася.

«Суперцикл злочинності насправді дуже реальний. Він помітно посилився відтоді, як політики запустили мемкоїни, а численні судові справи були закриті, що ще більше сприяло такій поведінці», - вважає він.

Дослідник підкреслив, що багато криптовалютних протоколів продовжують збирати комісії, всупереч тому, що понад 50% їх транзакційного обсягу пов'язано з викраденими коштами.

Інфлюєнсери та лідери думок, які просувають шахрайські проєкти, не несуть жодної відповідальності, що створює культуру безкарності. Крім того, він додав, що суди іноді стають на бік тих, хто використовує вразливості смартконтрактів через застарілі закони, які не пристосовані для розв'язання сучасних питань, пов'язаних з блокчейном.

«Державні агентства, могли б заробити 50-100 мільйонів доларів, видавши штрафи всім інфлюєнсерам та проєктам, які роками не розкривали платну рекламу (це незаконно в багатьох юрисдикціях, але просто ніколи не переслідувалося)», - додав ZachXBT.

Тим часом недбалі команди деяких проєктів можуть ненавмисно дозволити злочинцям, таким як північнокорейські хакери, використовувати їхні можливості. Більшість активності неможливо відстежити. Дослідник також додав, що на блокчейні Tron з'явився тіньовий ринок, Black U, вартість якого оцінюється від $5-$10 млрд.

Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»

 

На додачу компанія Certik повідомила, що станом на травень 2025 року хакери вкрали криптовалют на суму понад $2,1 млрд.

Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
За матеріалами: ITC.ua
 

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