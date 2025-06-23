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АНАЛІТИКА

Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну

 

Фінальне рішення саміту НАТО у Гаазі матиме норму, що стосується України, включаючи положення про фінансування ЗСУ.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед початком саміту у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар повідомив, що положення про Україну мають стати складовою рішення Альянсу, яке лідери держав-союзників узгодять у середу.

"У рішенні ви побачите важливі висловлювання про Україну, включаючи ті, що пов'яжуть оборонні витрати (які зростуть до 5% ВВП. - ЄП) до 2035 року - з Україною та з потребою, щоб Україна могла і далі оборонятися", - заявив він, спростовуючи припущення медіа про те, що Україна може лишитися поза межами рішення саміту.

"Це чітке зобов'язання союзників", - наголосив він.

Рютте також додатково підкреслив, що НАТО цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро, що перевершило показники минулого року.

Генсек НАТО оголосив, що Альянс вважає Росію своєю головною загрозою.
 

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