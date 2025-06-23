Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
17:34 23.06.2025 |
Фінальне рішення саміту НАТО у Гаазі матиме норму, що стосується України, включаючи положення про фінансування ЗСУ.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед початком саміту у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Генеральний секретар повідомив, що положення про Україну мають стати складовою рішення Альянсу, яке лідери держав-союзників узгодять у середу.
"У рішенні ви побачите важливі висловлювання про Україну, включаючи ті, що пов'яжуть оборонні витрати (які зростуть до 5% ВВП. - ЄП) до 2035 року - з Україною та з потребою, щоб Україна могла і далі оборонятися", - заявив він, спростовуючи припущення медіа про те, що Україна може лишитися поза межами рішення саміту.
"Це чітке зобов'язання союзників", - наголосив він.
Рютте також додатково підкреслив, що НАТО цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро, що перевершило показники минулого року.
Генсек НАТО оголосив, що Альянс вважає Росію своєю головною загрозою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Опівнічний молот»: США розкрили деталі удару по Ірану за участю понад 125 літаків
|В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез