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АНАЛІТИКА

Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки

Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки

 

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.

Про це повідомляє Al Arabiya із посиланням на іранське телебачення Press TV.

Рішення про перекриття все ще не ухвалене, адже остаточне рішення має ухвалити вищий орган безпеки країни.

Закриття протоки розглядають як найжорсткішу можливу відповідь Ірану на обстріли ядерної інфраструктури зі сторони США.

Через протоку проходить близько 20% світової нафти і її перекриття може призвести до злету цін на нафту. Деякі аналітики прогнозують зростання до 100 доларів за таким сценарієм.

Протока перебуває під значним впливом Ірану. Це основний маршрут для проходу великих танкерів, що прямують до нафтовидобувних країн - ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту, Ірану та Іраку. Блокування цього маршруту розглядають як крайній крок.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран
 

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