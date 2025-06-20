В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

"Дії влади з нищення інституції уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів", - написав Вʼятрович в мережі Facebook, коментуючи кандидатури на посаду нового мовного омбудсмена.

За його словами, ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та уповноважений з захисту прав людини замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які, на його думку, не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена.

"Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища. Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду", - додав він.

На думку Вʼятровича, новий кандидат - актор Олександр Завальський, не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й "не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків уповноваженого".

"Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих "переговорах" російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду. Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду", - підкреслив депутат.

В свою чергу, журналіст, публіцист, історик і головний редактор інтернет-видання "Історична Правда" Вахтанг Кіпіані теж розкритикував кандидатуру Завальського.

"Почитав біографію кандидата на посаду мовного омбудсмена Завальського. Той десять років працював на каналі "Глас", який фінансувався... московським патріархатом. Вів там програми "Сторінки Євангелія", "Погода в православному світі", "Світ Православ'я". Це просто вбивство інституції. Так колись януковичі робили з УІНП, призначивши туди солдатенків і касьянових", - написав він у мережі Facebook.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.