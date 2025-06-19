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АНАЛІТИКА

Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu

17:07 19.06.2025 |

Новини IT

 

Xiaomi готує справжнього монстра продуктивності - саме так можна назвати флагманський смартфон Redmi K80 Ultra, який продемонстрував вражаючі показники в тесті AnTuTu.

Китайський виробник заявляє, що Redmi K80 Ultra набрав рекордні для Android-пристроїв 3,24 млн балів на AnTuTu V10. Це стало можливим завдяки використанню флагманського чипсета MediaTek Dimensity 9400+ у поєднанні з дискретним графічним чипом D2 від Xiaomi.

 

Крім того, смартфон оснащений найбільшою випарною камерою 3D IceLoop від Redmi, створеною для витримування тривалих ігрових і багатозадачних навантажень.

Офіційно підтверджено, що K80 Ultra отримає акумулятор ємністю 7410 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт, а з чуток відомо, що гаджет буде оснащено 6,83″ LTPS OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K.

Але найцікавіше, що смартфон, який встановив рекорд продуктивності, буде продаватися за ціною від $420.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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