Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося

Повітряні сили підтвердили збиття російської балістичної ракети "Кинджал". Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії в ніч на 4 травня.

Про це в телеграмі написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"!" - написав він.

Олещук також підтвердив, що ракету, яку ще нещодавно, як визнавала українська влада, збити ЗСУ не могли, знищили американською системою Patriot.

Він також закликав не повідомляти таку інформацію "поперед батька в пекло" та завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися Росія.

Пристрасті довкола "Кинджалу"

Першою про те, що Україна могла збити балістичну ракету повідомила вранці після обстрілу Київська міська військова адміністрація.

Ця інформація виглядала сенсаційною, оскільки вперше українська влада визнавала, що не лише має засоби, щоб збивати балістику, але й вдало застосовує їх.

Однак командування Повітряних сил заявило, що не підтверджує інформацію міської влади.

Згодом своє розслідування провели журналісти. Вдень 5 травня профільне українське видання Defense Express опублікувало новину, в якій, з посиланням на свої джерела повідомило, що українські сили таки вперше збили балістичну ракету.

І не аби яку, а головну гордість російського оборонпрому - "невразливу" і "суперточну" гіперзвукову ракету "Кинджал" (Х-47М2).

Її російська армія вже раніше застосовувала для ударів по Україні не менше 10 разів з початку вторгнення. Збити її не вдавалось жодного разу.

Командування ПС ЗСУ із неприхованим роздратуванням відреагувало на статтю Defense Express, ще раз заперечивши сам факт першого успішного збиття російської балістичної ракети.

Спростування публікували кілька разів, звинувативши журналістів у роботі на ворога, доки наступного дня, 6 травня, інформацію таки офіційно не підтвердили.

Що таке "Кинджал"?

"Кинджал" - це одна з найбільш новітніх розробок Росії. Перший контракт на постачання першої партії гіперзвукових ракет міноборони РФ уклало лише в серпні 2021 року.

Міністр Сергій Шойгу запевняє, що ця ракета вже показала свої "блискучі характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі".

Що ж таке "Кинджал"? Це фактично повітряний варіант російської наземної балістичної системи "Іскандер". На відміну від останнього, "Кинджал" запускається з літака-винищувача МиГ-31К, летить на дальність до 1500 км зі швидкістю, що, як заявлено, перевищує швидкість звуку в 12 разів.

Як і інші балістичні ракети вона підіймається дуже високо, а потім пікірує на ціль, вражаючи її на величезній швидкості і під кутом 90 градусів. Має власну систему самонаведення і високу точність ураження. Це все суттєво ускладнює її перехоплення будь-якою системою протиповітряної і протиракетної оборони.

Українська влада неодноразово заявляла, що не має у своєму розпорядженні систем ППО, які б захищати від балістичних ракет і зокрема від "Кинджалу".

Однак 19 квітня український міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в країну перших зенітно-ракетних комплексів PATRIOT. Саме ця американська розробка, як твердять військові, має здатність збивати балістичні ракети.

Щоправда, досі не було відомо, чи захищає PATRIOT від російського гіперзвуку, оскільки, вочевидь, в безпосередньому бойовому протистоянні ці країни не перебували і тому перевірити на практиці спроможності ЗРК не було можливості.

Експерти твердять, що збиття гіперзвукової ракети - це епохальна подія в історії воєн. Така ж сама як і комбінована атака повітряних і морських безпілотників на Чорноморський флот РФ восени 2022 року.

Фахівець з питань ППО, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал Ігор Романенко пояснює, чому це так.

Справа в тому, що раніше комплекси PATRIOT, а також SAMP-Т, розроблялись для протидії "класичним" балістичним ракетам, які атакують ціль по прямій траєкторії. Але "Кинджал" так не діє - він маневрує в польоті. Ця характеристика, за твердженнями РФ, робила їх невразливими для зенітно-ракетних систем країн НАТО.