Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус

Уряд Німеччини замовив для України 54 нові колісні гаубиці RCH 155, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"155 (гаубиця - ІФ-У), яку ми представили вчора в Касселі, справді є шедевром інженерної науки. І справді вони дуже особливі. І ми вже замовили 54 для України. І я сподіваюся, що вони прибудуть якнайшвидше, тому що це справді дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, ймовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена", - сказав Пісторіус перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Пісторіус також має намір обговорити із Зеленським тісну промислову співпрацю між Німеччиною та Україною, зокрема, "більше спільних підприємств, більше прямих закупівель в української оборонної промисловості".