Міністр оборони Німеччини передав Україні першу з 54 замовлених гаубиць RCH 155

З метою посилення української артилерії міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Stuttgarter Zeitung.

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.

"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", - заявив Пісторіус у Касселі, де танкобудівна компанія KNDS виробляє цю систему озброєння.

Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських солдатів.

"Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України", - сказав український посол щодо можливих переговорів про припинення війни.

KNDS - це злиття традиційної німецької компанії KMW та французької збройової компанії Nexter. Компанія описує свою розробку як "найсучаснішу у світі колісну гаубицю", яка вперше дозволяє вести вогонь під час руху.

Башта гармати може управлятися дистанційно, а отже, нею можна керувати ззовні. Екіпаж нової і значною мірою автоматизованої артилерійської системи має складатися з двох солдатів.

Гаубиця - 155-мм гармата на броньованому колісному транспортному засобі з чотирма осями ("8х8") - пізніше також буде передана німецькій армії, яка також очікує на систему на колесах для швидшого розгортання. KNDS також будує Panzerhaubitze 2000, гусеничну артилерійську установку.

Про те, що франко-німецький збройовий концерн KNDS має з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH 155, стало відомо торік влітку.

На початку червня 2024 року KNDS оголосив про плани створення дочірнього підприємства в Україні.