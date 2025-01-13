Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр оборони Німеччини передав Україні першу з 54 замовлених гаубиць RCH 155
14:02 13.01.2025 |
З метою посилення української артилерії міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Stuttgarter Zeitung.
Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.
"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", - заявив Пісторіус у Касселі, де танкобудівна компанія KNDS виробляє цю систему озброєння.
Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських солдатів.
"Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України", - сказав український посол щодо можливих переговорів про припинення війни.
KNDS - це злиття традиційної німецької компанії KMW та французької збройової компанії Nexter. Компанія описує свою розробку як "найсучаснішу у світі колісну гаубицю", яка вперше дозволяє вести вогонь під час руху.
Башта гармати може управлятися дистанційно, а отже, нею можна керувати ззовні. Екіпаж нової і значною мірою автоматизованої артилерійської системи має складатися з двох солдатів.
Гаубиця - 155-мм гармата на броньованому колісному транспортному засобі з чотирма осями ("8х8") - пізніше також буде передана німецькій армії, яка також очікує на систему на колесах для швидшого розгортання. KNDS також будує Panzerhaubitze 2000, гусеничну артилерійську установку.
Про те, що франко-німецький збройовий концерн KNDS має з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH 155, стало відомо торік влітку.
На початку червня 2024 року KNDS оголосив про плани створення дочірнього підприємства в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
ТОП-НОВИНИ
|Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих
|Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фіцо каже, що не хоче подальшої ескалації з Україною – кличе Зеленського на зустріч
|В Євросоюзі закликають знизити ціновий поріг G7 на російську нафту
|Фіцо стривожений, що його коаліція «йде до пекла»
|Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, провів зустріч із британським колегою
|Індія відмовлятиметься від танкерів із російською нафтою, що потрапили під санкції США
|В Єгипті можуть створити український продовольчий хаб - Мінагрополітики
Бізнес
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx