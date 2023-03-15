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АНАЛІТИКА

Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича

 

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення у справі про стягнення заборгованості України за єврооблігаціями на $3 млрд, яким відмовив компанії, що представляє інтереси РФ, у винесенні рішення в порядку спрощеного провадження, повідомляють у середу у твіттері суду.

Раніше траст The Law Debenture Trust Corporation plc, що представляє інтереси РФ, 17 лютого 2016 року подав позов до Високого суду Лондону (High Court of Justice of England and Wales) про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України й погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість євробондів на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, нараховані в сумі $674 тис. за кожний день прострочення, і частину витрат у межах розгляду.

Однак суд відразу надав Україні право оскаржити цей вердикт, й апеляційний суд ухвалив, що суд першої інстанції має розглянути справу за повною процедурою. Під час слухань українська сторона пропонувала розглянути спір у Міжнародному суді при ООН (ICJ), однак російська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

У Верховному суді The Law Debenture Trust Corporation plc оскаржував рішення апеляційного суду загалом і висунуту Києвом тезу про примус. Україна, здебільшого задоволена вердиктом апеляційного суду, оскаржувала низку тез із його рішення, наполягаючи на тому, що облігації під час керівництва країною Віктором Януковичем було випущено в результаті примусу, здійснюваного Росією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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