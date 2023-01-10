Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски - одного з найбагатших російських олігархів, який наближений до президента Росії та володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ груп".

"До Олега Дерипаски застосували санкції і Україна, і США, ЄС, Велика Британія, Польща, Швейцарська Конфедерація, Австралія та Нова Зеландія. З отриманих відповідей на запити Мін'юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином РФ, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, яку застосовує країна-агресор у війні проти України ", - зазначила заступниця міністра Ірина Мудра, чиї слова наводяться у повідомленні відомства у вівторок.

Вона наголосила, що Мін'юст зібрав достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення активів Дерипаски в Україні в дохід держави.

Зокрема, наголошується в релізі, в процесі встановлення підстав на запити Мін'юсту отримано інформацію, що група металургійних підприємств "Об'єднана компанія "Русал" постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (НГЗ).

Крім того, як зазначає Мін'юст, Дерипаска через групи пов'язаних компаній володіє значними активами в Україні таких підприємств, як ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар'єр", ПрАТ "Жежелівський кар'єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія" Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МДЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запорожалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий" комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.

Як повідомлялося, ВАКС після зміни законодавства 1 вересня 2022 року повністю задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та ухвалив перше в історії рішення стягнути в дохід держави українські активи російського бізнесмена Володимира Євтушенкова - бенефіціара АФК "Система" та ексспіввласника "Vodafone Україна".

Крім того, наразі ВАКС розглядає позов Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова - основного бенефіціара та члена ради директорів російської ПАТ "Корпорації ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану.

Як раніше уточнювала Мудра в інтерв'ю kp.ua, Мін'юст подав іще шість таких позовів: стосовно російського дипломата Анатолія Торкунова, ректорів Кримського та Бєлгородського університетів Андрія Фалалєєва та Олега Полухи, депутатів Держдуми Романа Лябіхова та Бориса Пайкіна, а також експрезидента України Віктора Януковича.

Стосовно Януковича в середині грудня ВАКС також ухвалив рішення про стягнення активів у дохід держави, проте Мін'юст оскаржив це рішення суду в частині незадоволених вимог позову.

У рамках оновленого у травні законодавства ВАКС надається 10 днів на розгляд таких позовів. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.