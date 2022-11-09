Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії

Яна Корнійчук, Анна Бабінець, Василь Бідун / Слідства.Інфо

Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики. Зокрема, у її психологічному блозі можна прочитати про «кінофобію» - страх перед собаками.

«Слідство.Інфо» ретельно дослідило бекграунд новопризначеної керівниці держпідприємства і не виявило жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі. Проте журналісти знайшли фірми Каждан, які фігурували у кримінальних провадженнях.

Коли журналісти попросили нову керівницю прокоментувати її призначення, Юлія Каждан кілька разів повторила телефоном, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу - жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру.

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КІНОЛОГИНЯ

2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов'язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно, що викликало обурення та кепкування у соцмережах.

Журналісти «Слідства.Інфо» дослідили професійний та життєвий шлях нової очільниці Центру. А також поспілкувалися з нею - і як з гіпнотепрапевтом, і як з новопризначеною керівницею центру.

Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан / Світлина - з профілю Юлії Каждан у месенджерах

Юлії Каждан 45 років - вона народилася 23 листопада 1976 року. У жінки є сестра Яніна Каждан та мати Валентина, яка народилася у Ставропольському краї РФ. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній.

У червні 2013 року Юлія Каждан разом з Оленою Приходько заснувала товариство з обмеженою відповідальністю «Кінологічний центр «Ерсте Хунд». Центр знаходиться у селі Нове Києво-Святошинського району. Центр не надто активний у соцмережах, тому скласти повну картину про його діяльність важко. На сторінці центру у Facebook зазначено лише, що кінологічне підприємство надає послуги готелю для тварин, дресирування собак і послуги зоопсихолога. Каждан і далі є його співвласницею та керівницею.

ГІПНОТИЗЕРКА

У соцмережах журналісти «Слідства.Інфо» знайшли сторінки «Каждан Гіпноз», присвячені гіпнотерапії та психології. Записатися на сеанси гіпнозу можна через месенджери, прив'язані до номера мобільного телефону. У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки «Гіпноз Каждан» підписаний як «Кинологический Центр Эрсте Хунд». Це підтверджує, що кінологиня Юлія Каждан також може бути й гіпнотерапевткою.

На сторінці у Instagram нова очільниця Довженко-Центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє «глибинне опрацювання вашої проблеми». Вона також називає себе «кризовим психологом» (на сайті Держкіно жінку назвали «кризовим менеджером»). Першу публікацію у цьому профілі Юлія зробила 14 липня 2021 року.

Під постом-знайомством Юлія Каждан представляє себе як дипломовану спеціалістку у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифіковану гіпнотерапевтку. Нижче вона перераховує пройдені курси на підтвердження кваліфікації, стверджує, що за останні 3 роки вивчила всі підходи у сучасній гіпнотерапії.

Скрін поста-знайомства у блозі Юлії Каждан з Instagram

«Я могу помочь избавиться от проблемы всей жизни, - пише на своїй сторінці Юлія. - Блестящие от радости глаза клиента, слова благодарности и понимание, что жизнь человека стала в разы приятнее и эффективнее, - вот то, что вдохновляет меня продолжать мою работу».

Серед різних психологічних проблем на сторінці «Гіпноз Каждан» також розглядається проблема кінофобії - страху перед собаками. Це також може вказувати про захоплення нової очільниці Довженко-Центру собаками та психологією.

Одна з публікацій блогу Юлії Каждан, присвячена кінофобії - страху перед собаками

БУХГАЛТЕРКА

У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ «Юридична фірма «Каждан та партнери», що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. З моменту створення і до осені 2012-го Каждан була власницею і керівницею компанії. Після цього фірму переписали на мешканця міста Мукачеве Закарпатської області Вілмоша Деме, який залишається власником і керівником донині. У 2007-2011-му роках років фірма декларувала багатомільйонну виручку: від близько 9 до 19 мільйонів гривень.

Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми.

Разом із сестрою Яніною Каждан Юлія стала співзасновницею ТОВ «Консалтингова компанія «Глікберг та партнери», яку вони створили у листопаді 2011 року. На момент створення і кілька років після цього фірма була зареєстрована у тій самій будівлі, що й «Юридична фірма «Каждан та партнери», але в іншому офісі (місто Київ, провулок Лабораторний, 1, офіс 200).

У 2014 році власником і керівником фірми став Косенко Михайло Петрович. Також змінилося і місце реєстрації. За даними YouControl, у 2013 році фірма мала до 24 мільйонів гривень виручки.

9 квітня 2014 року слідчий з управління фінансових розслідувань намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів «Консалтингової компанії «Глікберг та партнери» у справі про ухилення від сплати податків. Але суддя йому відмовив. На той момент власницями фірми були сестри Каждан. Невдовзі власником став згаданий Косенко. Ймовірно, таким чином попередні власники намагалися уникнути звʼязку з кримінальним провадженням, у якому йшлося про сумнівні фінансові операції.

На сьогодні Юлія Каждан є власницею і керівницею приватного підприємства «Джулія-К», яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. До речі, один з телефонів компанії, який можна знайти у відкритих джерелах, співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

«ГИПНОЗ - ЭТО НЕ ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА»

Журналісти «Слідства.Інфо» подзвонили Юлії Каждан з проханням прокоментувати її призначення. Жінка зняла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити і попросила передзвонити в кінці робочого дня.

У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила за тим же телефонним номером та сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці 12 хвилин та детально розповіла про методи, які використовує у своїй практиці.

Журналістка: Вітаю! Я знайшла ваш профіль у Instagram, хочу у вас запитати про гіпнотерапію. Скажіть, будь ласка, ви ще консультуєте? Це актуально?

Юлія Каждан: Так, да.

Журналістка: У мене така проблема, страх подавитися - фагофобія.

Юлія Каждан: Сначала нужно записаться на предварительную консультацию, то есть диагностическую. Посмотрим, какой вариант терапии вам будет лучше... Все онлайн. Консультация стоит тысячу гривен, мы на ней определим, какие методы будут для вас наиболее подходящими. То есть, не факт, что вам в принципе нужен гипноз, может, это можно решить и техникой другой какой-то.

Журналістка: Але ціна цієї консультації і подальших - тисяча гривень?

Юлія Каждан: Если терапевтические, то да, тысяча гривен. Если это гипноз, то там цены другие.

Журналістка: А якщо гіпноз, то це скільки?

Юлія Каждан: 1600 гривен сеанс.

Журналістка: Зрозуміла. Ще поцікавлюся, чи у вас вже були клієнти з таким страхом?

Юлія Каждан: Да!

Журналістка: Вони як, успішно виліковувалися?

Юлія Каждан: Да. Да, абсолютно. При чем были и в обычной терапии, и в гипнотических вариантах. Бывает так, что можно начать в одной терапии, а потом перейти на гипноз. То есть такое тоже может быть. Я просто хочу, чтобы вы понимали, гипноз - это не волшебная таблетка, что вы один раз загрузили, вышли из состояния гипноза и все, жизнь стала сразу же сверкать красками.

Під час розмови жінка також розповіла, що має досвід роботи у гіпнотерапії близько 20 років. Гроші за онлайн-консультацію Юлія Каждан сказала перерахувати на картку. Про консультацію домовилися на наступний день після бесіди.

Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру, яку Держкіно назвало професійним кризовим менеджером. Натомість відповісти на запитання журналістів щодо призначення на посаду Юлія Каждан у свій робочий час відмовилася.

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