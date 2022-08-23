Мінкульт та агенція Banda оскандалилися з новим жестом Тризуба Незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики разом із кретивним агенством Banda Agency створили новий жест, що повинен позначати «Тризуб Незалежності». При його демонстрації треба витягнути вказівний та середній пальці, а також мізинець, а безіменний палець зігнутий або опущений вниз. За задумом, саме цим новим жестом українці мали б вітати один одного з Днем незалежності України.





Як зазначають Мінкульт та Banda Agency, цей жест означає літеру «Н», з якою починається слово «незалежність».

«Це - Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого герба та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає літеру "Н"», - пояснюють в агентстві зміст жесту.

Ініціатори запросили українців активно використовувати цей жест та ділитися ним в соціальних мережах, підписуючи публікації хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ. До флешмобу встигли приєднатися деякі українські знаменитості та відомі особи, включаючи Дашу Астаф'єву, Alyona Alyona та очільника Мінкульту Олександра Ткаченко. Проте пересічні українці розкритикували ініціативу Мінкульт та Banda Agency.

Українська спільнота пояснювала ініціаторам нововведень, що в Україні вже давно відомий та активно використовується жест, що позначає тризуб - вказівний, середній та безіменний пальці, підняті догори. Цей жест використовував лідер «Народного Руху» В'ячеслав Чорновіл.

Що стосується жесту, запропонованого Banda Agency, то він також вже давно відомий, має назву Shocker та сексуальний підтекст. Він також відомий як «два в рожеве, один у сморід». Він описує проникнення двох пальців у піхву та одного пальця в анальний отвір під час сексуальної стимуляції жінки. Саме це значення жесту найбільше обурило українців, які висловлювали своє обурення діями авторів «нового» жесту.

Після шквалу критики Banda Agency видалила свою початкову публікацію та зробила нову - з поясненнями. В агентстві зазначили, що хотіли створити «безпечний жест для усіх територій України», тому що традиційний жест може бути небезпечним для демонстрації на окупованих територіях.

«Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В'ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у підконтрольних росії українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій», - йдеться у заяві.

То ж під тиском громадськості Banda Agency погодилася, що традиційний жест тризуба користується повагою та підтримкою українців.

«Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест тризуба, який вам подобається. Не забувайте лише додавати хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ», - йдеться у повідомленні Banda Agency.