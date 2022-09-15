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Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
09:33 15.09.2022 |
Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Згідно з платформою петицій на сайті уряду, ця петиція була подана 17 серпня і станом на 14 вересня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
"17.08.2022 стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру", що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно... Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке рішення", - йдеться у тексті петиції.
Заявник зазначає, що передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі "фейковій установі" є величезним ударом по культурній спадщині та міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни.
"Цей удар має всі ознаки посягання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності та зрадою національних інтересів", - йдеться у петиції.
Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.
Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.
Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.
26 серпня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив звернутися до Держкіно та Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.
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