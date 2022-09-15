Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів





Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті уряду, ця петиція була подана 17 серпня і станом на 14 вересня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"17.08.2022 стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру", що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно... Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке рішення", - йдеться у тексті петиції.

Заявник зазначає, що передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі "фейковій установі" є величезним ударом по культурній спадщині та міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни.

"Цей удар має всі ознаки посягання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності та зрадою національних інтересів", - йдеться у петиції.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.





Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

26 серпня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив звернутися до Держкіно та Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.