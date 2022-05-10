Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО

Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин уже совсем не уверен в быстром успехе своей войны с Украиной, даже в случае открытой всеобщей мобилизации.

Парад у Путина получился позорный. Он прошел без начальника генштаба Валерия Герасимова, который недавно провел несколько дней в оккупированном Изюме и затем сбежал. По слухам, Герасимов был там ранен в ногу, однако причина его неучастия в параде, скорее всего, иная. Судя по всему, он впал в немилость из-за постоянных провалов на фронте.

Виноватой сделали погоду

Еще позорнее то, что парад прошел без воздушной части. Накануне российское минобороны сообщило, что в авиационной части военного парада будут участвовать 77 самолетов и вертолетов - по числу лет со дня окончания "Великой Отечественной войны". В сообщении подчеркивалось, что над Красной площадью пролетит "самолет Судного дня" Ил-80, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны, а также для управления вооруженными силами РФ в условиях полномасштабных боевых конфликтов, в том числе ядерной войны. Однако перед парадом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды. Получается, что супер-пупер "самолет Судного дня" при плохой погоде летать не способен?

По той же причине, "из-за погодных условий", были внезапно отменены воздушные парады в Калининграде, Санкт-Петербурге, Мурманске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске. Хотя никакой "плохой погоды" там, как и в Москве, не наблюдалось.

В российских соцсетях быстро появилась версия: дескать, Путин, наверное, решил не раскрывать генералам НАТО, сколько у России еще осталось боеспособной авиации. Получается, Путина до утра 9 мая это не волновало, а потом он вдруг испугался?

Реальная причина, по-видимому, не в погоде и не в военных секретах, а в самом Путине. Он отказался от идеи использовать парад для нагнетания военной истерии. И очень важно - почему отказался.

Отмененные планы

В последнюю неделю перед 9 мая разные инсайдеры вбрасывали в российское информпространство слухи о том, что Путин намерен объявить на параде о каких-то грандиозных решениях. Например, о всеобщей мобилизации на войну с Украиной и о включении в состав России марионеточных "ДНР" и "ЛНР".

О том, что это готовится, предупредила и украинская военная разведка. Она сообщила, что ряд частных предприятий Ростовской области получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя с надписью: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь". А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил в интервью НВ, что Россия готовится объявить 9 мая открытую мобилизацию и уже начала считать потенциальных мобилизованных.

Наверное, если бы Путин реализовал эти намерения, то и воздушная часть парада состоялась бы - причем, во всех городах, где она планировалась и анонсировалась. Она была бы как нельзя кстати для поднятия боевого духа российских телезрителей.

Но Путин в последний момент передумал. И это важно. Суть в том, что так называемая "вторая фаза спецоперации" длится уже три недели, но за это время российские войска лишь немного приблизились к выполнению поставленной перед ними задачи - оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. И похоже, что Путин уже совсем не уверен в быстром успехе, даже в случае открытой всеобщей мобилизации. Потому он и остерегся официально включать в состав России территории, которые он еще не смог полностью захватить.

Напомним, что он признал фейковые "ДНР" и "ЛНР" именно в пределах Донецкой и Луганской областей. И если бы он сейчас включил "ДНР" и "ЛНР" в состав России, то для него стали бы невозможными переговоры с Киевом о прекращении огня и перемирии. Ведь перемирие означало бы, что он не сумел отстоять территориальную целостность РФ и отдал под контроль Украины часть территории, которую Россия считает своей. Отсюда можно предположить, что Путин решил оставить себе возможность переговоров и не загонять самого себя в безвыходное положение.

Самооправдание Путина

Еще один возможный мотив - это боязнь подогреть антивоенные настроения в обществе. Ведь всеобщая мобилизация не пользуется всеобщей поддержкой, и Путину приходится это учитывать. 8 мая, буквально накануне парада, неизвестные подожгли военкомат в Череповце (Вологодская область). Это уже седьмой такой случай за последние два месяца. Предыдущие поджоги военкоматов были совершены в Подмосковье, Нижневартовске, Мордовии, Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну с Украиной.

Конечно, это не означает, что Путин отказался от планов мобилизации. Просто она и дальше будет проходить скрыто. Да и поток добровольцев должен увеличиться по мере нарастания безработицы, особенно там, где закрываются заводы из-за западных санкций.

Параллельно кремлевская пропаганда будет усиленно продвигать в мозги россиян мысль о том, что Россия воюет на территории Украины не с Украиной, а с НАТО. И что именно поэтому может понадобиться всеобщая мобилизация. На днях эти тезисы озвучил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Дескать, мы воюем со всем НАТО, чтобы наши дети могли в будущем дальше выживать, но для этого нужна мобилизация.

Путин в своей речи на параде не стал говорить о мобилизации, но сконцентрировался на том, что он воюет с НАТО. При этом он высказал претензию на всю Украину. "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - заявил он. То есть, Киевщина, Черниговщина, Сумщина, откуда российская армия сбежала, а также оккупированные территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, - это все для Путина "своя земля". И на этой "своей земле" он воюет якобы не с украинской армией, а с НАТО.

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности... Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать... Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ, - зачитывал Путин с бумажки новую версию своего мифа о причинах войны. - Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение..."

Мобилизацию он сможет объявить в любой момент позже, когда захочет. Например, как только получит от социологов обнадеживающие сигналы о том, что россияне готовы воевать с НАТО до полного своего конца.

Впрочем, версия о войне с НАТО нужна ему не только для подготовки россиян к всеобщей мобилизации, но и для самооправдания. За два с половиной месяца он не смог победить Украину, зато превратил свою страну в изгоя. И он оправдывает себя тем, что он, дескать, не с украинской армией воюет, а отражает на "своей земле" агрессию целого блока НАТО.

Это, конечно, интересный момент, что Путин приравнивает украинскую армию к блоку НАТО. Если бы он говорил о войне с Украиной, то был бы вынужден обещать скорые победы. Ну а если он воюет якобы с целым НАТО - тогда, конечно, вместо побед могут быть поражения. Ожидание поражения - это то, что уже вложил в мозги россиянам Путин своим выступлением на параде. Путину не нужно, чтобы россияне смотрели в будущее с оптимизмом. Ему нужно, чтобы они были готовы умереть.