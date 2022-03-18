Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»

Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко / Европейская правда

16 марта 2022 года Международный суд ООН в Гааге удовлетворил требование Украины об остановке военного вторжения России в Украину.

Россия обязана немедленно исполнить это решение в соответствии с нормами международного права. Дальнейшее продолжение войны Кремлем теперь будет не просто нарушением международного права, но также нарушением приказа одного из самых авторитетных судебных органов мира.

В этой статье мы, среди прочего, расскажем о деталях обязательств России по приказу и о том, какая от него польза Украине. Мы также поведаем об интересных моментах в позиции отдельных судей и о том, какое значение для этого процесса имело дело о бомбардировках Белграда войсками НАТО в 1999 году, на что так любит ссылаться Кремль.

Последствия решения Суда

Перед тем как рассказать в деталях о том, что решил суд, то есть как именно сформулирован приказ о прекращении войны Россией, разберемся с вопросом, который, наверное, больше всего интересует многих читателей.

Хорошо, решение есть, а что дальше? Как обеспечить его исполнение или, по крайней мере, его влияние на действия России?

Не будем закрывать глаза на реальность: добровольно Россия приказ не исполнит. В Кремле уже заявили, что будут игнорировать решение МС ООН . Да и события последних суток это подтверждают. Впрочем, такие действия России были ожидаемы, и они не препятствуют процессу.

Международное правосудие - это марафон.

МС ООН неоднократно отмечал, что его приказы об обеспечительных мерах обязательны к исполнению сторонами. То есть нынешние действия России по открытому нарушению приказа одного из самых авторитетных судебных органов в мире, ведут еще к одному отдельному нарушению международного права Кремлем.

Одним из юридических последствий этого является то, что Украины будет иметь правдоподобное основание для компенсации ущерба, причиненного в результате такого нарушения. МС ООН допустил потенциальную возможность заявлять отдельные требования по этому поводу в деле братьев LaGrand. Пока ни одна страна еще не заявляла подобных требований - но Украине не привыкать создавать прецеденты в международном правосудии.

О другом последствии мы уже рассказывали ранее: такие действия РФ усиливают международную позицию Украины и будут способствовать дальнейшему санкционному давлению и изоляции России, а также мировой поддержке Украины. Ибо одно дело, когда о нарушениях со стороны Кремля заявляет Украина, отдельные страны и даже Генассамблея ООН, а другое - когда в игру вступает один из самых авторитетных судебных органов мира.

В конце концов мир еще не задействовал все рычаги влияния на РФ.

Добавим также мнение авторитетного украинского юриста-международника и советника Министра иностранных дел Украины Николая Гнатовского относительно возможных последствий промежуточного решения Суда: "Есть политическое, военное, экономическое измерение. Решения о том, в какой мере можно применить силу против агрессора и какую именно силу, будут принимать политики и военные. Юридические основания для этого усилены, в частности, сегодняшним приказом Международного суда ООН".

И наконец, нельзя полностью исключать, что события последующих дней и недель заставят Россию уйти из Украины по собственной воле, что, по сути, будет исполнением приказа Суда.

Приказ остановить войну

Следует сразу отметить, что приказ суда не является финальным решением по существу дела.

Он лишь предусматривает избрание обязательных для сторон временных (обеспечительных) мер на момент рассмотрения дела судом, которое может длиться много лет. Но хотя они и временные, пока спор рассматривается Россия обязана их исполнять.

Не будем напоминать суть украинского иска - мы подробно рассказывали о нем в статье "В Гаагу за геноцидом". Сосредоточимся на вынесенном решении.

Cвоим приказом МС ООН избрал следующие обеспечительные меры для РФ:

(1) Россия должна немедленно прекратить так называемую "военную операцию" на территории Украины;

(2) Россия должна обеспечить, чтобы любые военные или нерегулярные формирования под ее управлением, контролем и при ее поддержке не предпринимали никаких шагов в сторону исполнения этой "военной операции".

Второй пункт заслуживает отдельного внимания: касательно него Суд намекнул, что такими формированиями являются искусственно созданные "ЛНР" и "ДНР". Для этого суд сослался на заявление постпреда России в ООН о военной помощи так называемым "республикам".

Следовательно, Суд однозначно настаивает, что Кремль не может вести войну ни прямо, ни через своих марионеток.

Кроме вышеуказанных мер, направленных против России, суд также приказал и России, и Украине не предпринимать никаких действий, которые могут усилить или расширить спор между сторонами каким-либо образом. Украина просила избрать такую меру только в отношении России, однако в своей практике суд обычно делает это для двух сторон спора, так что это не "зрада".

Два судьи - Патрик Робинсон (из Ямайки) и судья ad hoc Ив Доде (назначенный Украиной) в своих особых мнениях отметили, что в этом деле был смысл избирать эту меру только против России, которая начала войну против Украины. А судья Доде отметил, что Украина, по сути, не может усилить спор, поскольку именно она защищается и желает прекратить это нападение со стороны России. Судья Доде также выразил надежду, что украинцы не будут воспринимать эту третью меру в обиду их мужеству, потому что на самом деле приказ не имеет это ввиду.

А вот еще по одному пункту Украина получила отказ.

Киев просил Суд обязать РФ отчитаться об исполнении мер в определенный судом срок. Суд не стал это делать. Хотя судья Робинсон отметил, что такая мера была бы действительно очень желательной.

Впрочем, главное, что Суд удовлетворил ключевой запрос Украины - обязал Россию остановить войну.

Расклад голосов: 13 на 2

В своем приказе Суд отметил, что все четыре основания для избрания обеспечительных мер присутствуют.

- МС ООН подтвердил свою предварительную юрисдикцию, то есть полномочия на разрешение спора, признав, что между РФ и Украиной есть спор по Конвенции о геноциде (Россия это отрицала);

- Суд подтвердил "правдоподобность" права Украины не быть подвергнутой вооруженным нападениям на основании безосновательных обвинений России в "геноциде". Следует сказать, что суд дополнительно отметил: пока он не видит никаких доказательств, что такой "геноцид" имел место;

- Есть связь между остановкой войны и защитой прав Украины;

- Срочность и неотвратимость ущерба, если меры не будут приняты, очевидны.

Интересно, что Россия, хоть и не участвовала в первых слушаниях, но все же коммуницировала с Судом.

После слушаний РФ подала в суд свои краткие пояснения, где настаивала, что МС ООН не имеет полномочий рассматривать спор, потому что он, мол, не касается Конвенции о геноциде.

Свое нападение на Украину РФ аргументировало потребностью "коллективной самозащиты" в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В частности, Россия ссылалась на речь Путина перед вторжением 24 февраля. Однако в этой же речи Путин четко указал на единственную цель операции - "защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Вследствие, Суд согласился, что спор между Украиной и Россией может касаться нескольких международных договоров, но Конвенция о геноциде является одним из них. Следовательно, препятствий для предварительной юрисдикции нет.

Такой вывод поддержало подавляющее большинство судей - 13 из 15.

Двое судей, которые проголосовали против - это Кирилл Геворгян из России и Сюэ Ханьцинь из Китая. Оба высказали, по сути, аргументацию схожую с доводами РФ относительно наличия спора о применении силы, а не о наличии геноцида по Конвенции. Судья Сюэ Ханьцинь отметила, что, учитывая сложную ситуацию в конфликте между Украиной и Россией, обязательства остановить войну только для России, по ее мнению, не будут способствовать разрешению кризиса в Украине.

Интересно, что судья из России обратился к бомбардировкам Белграда войсками НАТО в 1999 году. И на этом следует остановиться отдельно.

Украина - не Югославия

Один из любимых примеров Путина в упреках Западу - бомбардировка Белграда странами НАТО. Мол, Западу можно было бомбить сербские города в ответ на геноцид в Сребренице, а на "геноцид" на Донбассе они закрывают глаза.

Напомним, что в 1999 году силы НАТО бомбили территорию Сербии с целью остановки гуманитарной катастрофы во время гражданской войны в Югославии. Эта операция была реакцией на совершение чудовищных преступлений, в том числе продолжающихся на тот момент этнических чисток на территории Косово, а также с учетом геноцида сербами боснийских мусульман в предыдущие годы.

Но если до сих пор эти сравнения звучали только в политическом поле, то судья из России теперь упомянул это дело в юридической плоскости.

Дело в том, что Югославия в свое время также подавала иски в МС ООН к десяти странам НАТО, которые ее бомбили. Тогда Суд отказал в избрании мер, поскольку считал, среди прочего, что бомбардировки сами по себе не могут быть геноцидом.

Однако обстоятельства украинского и югославского исков разные.

Белград, в отличие от Украины, в своем иске вообще ничего не говорил об обоснованности обвинений НАТО касательно геноцида на его территории, тем более не заявлял о злоупотреблении этой концепцией. Иск ограничивался исключительно обвинениями в применении силы и "геноцидом" со стороны государств НАТО.

Поэтому Югославия получила отказ в МС ООН: суд констатировал, что она не доказала наличия спора и правдоподобного нарушения ее прав по Конвенции о геноциде.

Как отметили в особых мнениях судьи Робинсон (Ямайка) и Нолте (Германия), Украина просит принципиально другое - признать, что "специальная военная операция" на основании бессмысленных обвинений в геноциде переворачивает вверх дном положения Конвенции и извращает понятие геноцида. Такие исковые требования Суд еще никогда не рассматривал.

В итоге, в решении Суда нет ни одного упоминания о Белграде, следовательно, МС ООН не увидел схожести между двумя делами.

В конце концов нельзя ставить знак равно между бомбардировками Харькова и Мариуполя Россией и бомбардировкой Белграда странами НАТО. В том числе для целей этого дела.

О процессе в МС ООН читайте также в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России.

О перспективах индивидуального наказания читайте в статье Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины.

Авторы:

Михаил Солдатенко, старший юрист юридической фирмы "Астерс"

Дмитрий Солдатенко, студент Национального университета Киево-Могилянская академия