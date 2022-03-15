Финансовые новости
- |
- 15.03.22
- |
- 06:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зачеркнуть Россию. Почему Запад не устает от Украины
22:15 14.03.2022 |
К американцам и европейцам начинает приходить осознание того факта, что мирное сосуществование с Россией вообще невозможно.
В общественном сознании стран Запада произошел перелом. Хороший для нас и плохой для России. Можно было опасаться, что Запад устанет от Украины. Но этого не произошло, а наоборот, Запад впервые стал воспринимать нас своей неотъемлемой частью.
Два соцопроса
О переломе, произошедшем в США, рассказала 12 марта The New York Times. "Еще год назад многие американцы не знали, как им относиться к Украине, если они вообще что-то о ней знали. Треть избирателей не смогли сказать, дружественна она или недружественна по отношению к США. Уже нет. Произошло поразительное - хотя, возможно, и не удивительное - изменение после вторжения России: подавляющее большинство американцев теперь считают Украину дружественной страной. В новом опросе YouGov 81% американцев говорят, что Украина является либо дружественной, либо союзной, и эта цифра повторяет или даже превосходит результаты многих давних союзников США, таких как Франция или Япония. Только Великобритания, Канада и Австралия получили более положительные оценки респондентов".
И еще. Почти 70% американцев теперь считают Россию врагом - больше, чем любую другую страну в опросе, включая Северную Корею и Иран.
О переломе в сознании европейцев рассказал Французский институт общественного мнения (IFOP). 3-7 марта он провел масштабный опрос жителей Германии, Франции, Италии и Польши (на эти страны приходится около 55% всего населения Евросоюза). Приведем некоторые вопросы и ответы.
Вы лично хорошего или плохого мнения об Украине? о России? Хорошего мнения об Украине - 84%, о России - 16%.
Вы лично одобряете или не одобряете экономические и финансовые санкции, введенные европейскими странами против России? Одобряю - 79%, не одобряю - 14%.
Вы лично одобряете или не одобряете поставки оружия в Украину европейскими странами? Одобряю - 67%, не одобряю - 24%.
Вы лично за или против кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз? За - 71%, против - 29%.
Вы лично за или против вступления Украины в Евросоюз? За - 71%, против - 29%. Тут уже вопрос был не о кандидатстве, а о членстве, но уровень поддержки оказался тот же. То есть подавляющее большинство европейцев готовы не просто принять нас в ЕС, но принять сразу, без всяких "испытательных сроков".
Три переломных фактора
Первым фактором, который сдвинул общественное сознание на Западе, стало, наверное, сочувствие к Украине - невинной жертве внезапного нападения насильника-психопата.
Впрочем, этот фактор, вероятно, мог бы довольно быстро угаснуть. Сердца черствеют и привыкают к трагическим новостям.
Но у Путина не получился блицкриг, и он стал срывать свою злость на мирном населении, прибегая к массированным бомбардировкам и обстрелам жилых кварталов, больниц, роддомов. Все более жуткие разрушения в украинских городах - это то, чем Путин надеется сломить наше сопротивление. Но этим же он добился того, что внимание западных медиа к российско-украинской войне не ослабевает, а негативное отношение к России и россиянам зашкаливает. Так, в воскресенье, 13 марта, в Берлине на антироссийский митинг вышли более 100 тысяч человек.
Именно поэтому западные компании одна за другой бегут из России - тут дело уже даже не в санкциях, а в том, что деньги пахнут. Если деньги зарабатываются в России, они пахнут кровью украинцев, и это очень грязное пятно на имидже любой компании. Ввиду этого бегство западных компаний из России стало повальным.
Вторым фактором стало удивление и восхищение. Вопреки пессимистичным прогнозам западных военных экспертов, Украина смогла оказать серьезное сопротивление агрессору. Нам пророчили капитуляцию за три дня - однако мы держимся уже третью неделю. Вражеское наступление захлебывается, а кое-где мы вынудили врага отступить. Наши военные на всех уровнях (от главнокомандующего до солдата) показали прекрасные умения вести войну и уничтожать врага.
Не секрет, что Запад раньше сомневался в нашем единстве. И для таких сомнений, наверное были основания. Но Путин помог нам сплотиться и собственноручно уничтожил пророссийский вектор в украинской политике. Этот вектор не просто утратил поддержку - ему в самом прямом смысле бьют морду все украинцы, в т.ч. и русскоязычные.
Короче, если раньше Запад был уверен в нашей слабости, то теперь он открывает для себя нашу силу. Открывает с каждым днем нашего сопротивления.
Наконец, третий фактор - это антипатия к России. Антипатия во всех ее проявлениях: страх, ненависть, брезгливость.
Какое-то время в поведении Запада доминировало желание избежать войны с Россией. Но постепенно на первый план выходит другой мотив: желание Россию уничтожить. На данный момент речь идет об уничтожении двумя способами: во-первых, путем экономической войны, во-вторых, путем помощи Украине финансами и вооружениями. Разумеется, нам этого мало, но и на Западе общественное мнение постоянно давит на свои правительства, и это приводит к тому, что объемы помощи нам все более увеличиваются.
Фактически можно говорить о глобальной смене парадигмы. Раньше для Запада приоритетом было мирное сосуществование. Но сейчас начинает приходить осознание того факта, что мирное сосуществование с Россией вообще невозможно, ибо Россия - это экзистенциальная угроза, глобальное зло. Поэтому слабо верится в возможность какого-то компромисса в пространстве и во времени. И совсем не верится в то, что Путин будет соблюдать какие-либо договоренности, если они будут достигнуты.
Конечно, это не означает, что с Россией будет покончено за один день. Процесс займет некоторое время. Но мы продержимся - у нас нет другого выбора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин
|«Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе
|«Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
|Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб
Это интересно
|В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
|eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
|Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters
|YouTube заявляет о блокировке каналов российских госСМИ по всему миру и прекращении монетизации в РФ
|Британцы поставили рекорд температуры плазмы в компактном термоядерном реакторе — «термояд в каждый дом» обретает черты
|Россию оставили без покемонов. Разработчик и издатель игры Pokemon Go приостановил доступ к своим играм в России