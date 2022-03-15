Зачеркнуть Россию. Почему Запад не устает от Украины

Юрий Вишневский / Деловая столица

К американцам и европейцам начинает приходить осознание того факта, что мирное сосуществование с Россией вообще невозможно.

В общественном сознании стран Запада произошел перелом. Хороший для нас и плохой для России. Можно было опасаться, что Запад устанет от Украины. Но этого не произошло, а наоборот, Запад впервые стал воспринимать нас своей неотъемлемой частью.

Два соцопроса

О переломе, произошедшем в США, рассказала 12 марта The New York Times. "Еще год назад многие американцы не знали, как им относиться к Украине, если они вообще что-то о ней знали. Треть избирателей не смогли сказать, дружественна она или недружественна по отношению к США. Уже нет. Произошло поразительное - хотя, возможно, и не удивительное - изменение после вторжения России: подавляющее большинство американцев теперь считают Украину дружественной страной. В новом опросе YouGov 81% американцев говорят, что Украина является либо дружественной, либо союзной, и эта цифра повторяет или даже превосходит результаты многих давних союзников США, таких как Франция или Япония. Только Великобритания, Канада и Австралия получили более положительные оценки респондентов".

И еще. Почти 70% американцев теперь считают Россию врагом - больше, чем любую другую страну в опросе, включая Северную Корею и Иран.

О переломе в сознании европейцев рассказал Французский институт общественного мнения (IFOP). 3-7 марта он провел масштабный опрос жителей Германии, Франции, Италии и Польши (на эти страны приходится около 55% всего населения Евросоюза). Приведем некоторые вопросы и ответы.

Вы лично хорошего или плохого мнения об Украине? о России? Хорошего мнения об Украине - 84%, о России - 16%.

Вы лично одобряете или не одобряете экономические и финансовые санкции, введенные европейскими странами против России? Одобряю - 79%, не одобряю - 14%.

Вы лично одобряете или не одобряете поставки оружия в Украину европейскими странами? Одобряю - 67%, не одобряю - 24%.

Вы лично за или против кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз? За - 71%, против - 29%.

Вы лично за или против вступления Украины в Евросоюз? За - 71%, против - 29%. Тут уже вопрос был не о кандидатстве, а о членстве, но уровень поддержки оказался тот же. То есть подавляющее большинство европейцев готовы не просто принять нас в ЕС, но принять сразу, без всяких "испытательных сроков".

Три переломных фактора

Первым фактором, который сдвинул общественное сознание на Западе, стало, наверное, сочувствие к Украине - невинной жертве внезапного нападения насильника-психопата.

Впрочем, этот фактор, вероятно, мог бы довольно быстро угаснуть. Сердца черствеют и привыкают к трагическим новостям.

Но у Путина не получился блицкриг, и он стал срывать свою злость на мирном населении, прибегая к массированным бомбардировкам и обстрелам жилых кварталов, больниц, роддомов. Все более жуткие разрушения в украинских городах - это то, чем Путин надеется сломить наше сопротивление. Но этим же он добился того, что внимание западных медиа к российско-украинской войне не ослабевает, а негативное отношение к России и россиянам зашкаливает. Так, в воскресенье, 13 марта, в Берлине на антироссийский митинг вышли более 100 тысяч человек.

Именно поэтому западные компании одна за другой бегут из России - тут дело уже даже не в санкциях, а в том, что деньги пахнут. Если деньги зарабатываются в России, они пахнут кровью украинцев, и это очень грязное пятно на имидже любой компании. Ввиду этого бегство западных компаний из России стало повальным.

Вторым фактором стало удивление и восхищение. Вопреки пессимистичным прогнозам западных военных экспертов, Украина смогла оказать серьезное сопротивление агрессору. Нам пророчили капитуляцию за три дня - однако мы держимся уже третью неделю. Вражеское наступление захлебывается, а кое-где мы вынудили врага отступить. Наши военные на всех уровнях (от главнокомандующего до солдата) показали прекрасные умения вести войну и уничтожать врага.

Не секрет, что Запад раньше сомневался в нашем единстве. И для таких сомнений, наверное были основания. Но Путин помог нам сплотиться и собственноручно уничтожил пророссийский вектор в украинской политике. Этот вектор не просто утратил поддержку - ему в самом прямом смысле бьют морду все украинцы, в т.ч. и русскоязычные.

Короче, если раньше Запад был уверен в нашей слабости, то теперь он открывает для себя нашу силу. Открывает с каждым днем нашего сопротивления.

Наконец, третий фактор - это антипатия к России. Антипатия во всех ее проявлениях: страх, ненависть, брезгливость.

Какое-то время в поведении Запада доминировало желание избежать войны с Россией. Но постепенно на первый план выходит другой мотив: желание Россию уничтожить. На данный момент речь идет об уничтожении двумя способами: во-первых, путем экономической войны, во-вторых, путем помощи Украине финансами и вооружениями. Разумеется, нам этого мало, но и на Западе общественное мнение постоянно давит на свои правительства, и это приводит к тому, что объемы помощи нам все более увеличиваются.

Фактически можно говорить о глобальной смене парадигмы. Раньше для Запада приоритетом было мирное сосуществование. Но сейчас начинает приходить осознание того факта, что мирное сосуществование с Россией вообще невозможно, ибо Россия - это экзистенциальная угроза, глобальное зло. Поэтому слабо верится в возможность какого-то компромисса в пространстве и во времени. И совсем не верится в то, что Путин будет соблюдать какие-либо договоренности, если они будут достигнуты.

Конечно, это не означает, что с Россией будет покончено за один день. Процесс займет некоторое время. Но мы продержимся - у нас нет другого выбора.