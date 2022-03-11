Финансовые новости
- |
- 11.03.22
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
22:27 10.03.2022 |
Нарастание экономических проблем вынуждает Путина торопиться. Он боится, что уже очень скоро эти проблемы поломают его военные планы.
Сначала было три раунда переговоров украинской и российской делегаций на территории Беларуси. Затем 10 марта в турецкой Анталии встретились главы МИД Украины и России. Итог всех этих переговоров - нулевой. Как заявил наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после полуторачасовой беседы с Лавровым, они не договорились ни о каком прекращении огня и Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.
"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины", - пояснил Кулеба провал переговоров. В то же время он высказал надежду на продолжение двусторонних контактов. "Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, - заявил он. - Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение".
Тут напрашивается вопрос, а зачем и нам, и врагу эти переговоры, если всем заранее ясно, что никакие компромиссы сейчас невозможны. Ответ, по-видимому, в том, что такие встречи позволяют каждой стороне оценить изменения в переговорных позициях другой стороны. И сейчас, хотя никаких договоренностей не достигнуто, тем не менее имеет смысл проанализировать возможные уступки.
На что надеется Кремль
В соцсетях сейчас активно обсуждается так называемый "план Беннета". Напомним, что 25 февраля Владимир Зеленский, по информации The New York Times, предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в переговорах с Путиным. 5 марта Беннет посетил Москву и поговорил с Путиным, после чего позвонил Зеленскому. По сообщениям израильских медиа, Беннет передал Зеленскому ультиматум Путина: Киев должен отказаться от Крыма, Донбасса и вступления в НАТО; в противном случае боевые действия будут продолжаться.
8 марта Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC News. Отвечая на вопрос, готова ли Украина удовлетворить требования РФ для прекращения огня - изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО, признать Крым российским, признать независимость "Л/ДНР", Зеленский заявил: "Что касается НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ", - и далее добавил: "Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс".
Кулеба после переговоров с Лавровым рассказал, как может быть обеспечена безопасность Украины между нынешним моментом и возможным членством в НАТО. "Если бы мы могли достичь договоренности, где подобная система гарантий, предусмотренная Североатлантическим договором, была бы предоставлена Украине постоянными членами Совбеза ООН, в том числе Россией, а также Турцией, всеми нашими соседями - это то, что мы готовы обсуждать", - заявил он.
Путин никаких гарантий давать не хочет, он требует безусловного нейтрального статуса и безоговорочного отказа от курса в НАТО. Также и по вопросу о Крыме и Донбассе он не хочет никаких компромиссов, а требует выполнения ультиматума, включая и передачу фейковым "республикам" всей территории Донецкой и Луганской областей.
Поскольку переговоры Кулебы и Лаврова завершились безрезультатно, можно прогнозировать, что Путин продолжит свою тактику военной эскалации. То есть он по-прежнему будет надеяться военной силой принудить нас к выполнению его ультиматума. Независимо от того, будут или не будут назначены новые переговоры, он будет пытаться нанести новые удары по нашим городам.
Чего боится Путин
Есть и еще одна причина для новой военной эскалации. Путин вынужден спешить, ибо с каждым днем лавинообразно нарастают негативные эффекты в российской экономике. То есть наряду с военным обострением происходит обострение на экономическом фронте. И Путин боится, что уже очень скоро экономические проблемы поломают его военные планы.
По интернету распространяется аудио, якобы перехваченное с Кремля спецслужбами США. В главных ролях Путин и глава правительства РФ Мишустин. Путин рассказывает Мишустину о необходимости "успокоить бизнес и граждан", поскольку ситуация в экономике "выходит из-под контроля". "Я буду обещать и золотые горы, и кисельные берега, а ты уж будь любезен..." - требует Путин. Мишустин пытается возражать: "Сейчас популистические шаги крайне вредны". По его мнению, не обойтись без секвестра бюджета. По оценке экономического блока правительства, говорит Мишустин, Россию ждет падение ВВП на 12%, а с тем планом, на котором настаивает Путин, - на 16%. На это Путин отвечает, что если не принять его план, то бизнес убежит из страны, и тогда падение ВВП составит 20% или даже 30%. "Ты же видишь, что на чемоданах все сидят. Даже свои с билетами на руках сидят и имущество переписывают на теть выдуманных во Франции", - пожаловался своему премьеру хозяин Кремля.
Именно эта перспектива вынуждает Путина торопиться. Ему очень нужно побыстрее стабилизировать ситуацию в экономике, и для этого он уже предпринимает чрезвычайные меры. Но его план способен дать лишь кратковременный эффект, а подлинная стабилизация невозможна без прекращения войны.
К этому нужно добавить, что планы Путина обычно в той же степени нереалистичны, в какой сам Путин неадекватен, и это четко показали события последних недель. Поэтому у нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом. Дожидаясь нашей капитуляции, Путин приведет себя к поражению.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
|«Россия перестанет быть частью мировой экономики»: Байден объявил детали санкций Запада
|Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Подоляк
|В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет
Это интересно
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России
|TikTok ограничил работу в России