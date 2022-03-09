Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу

Михаил Солдатенко , Сергей Сидоренко, Дмитрий Солдатенко / Европейская правда

7 марта прошли слушания в Международном суде ООН по обеспечительным мерам в споре "Украина против России" на основании Конвенции о предупреждении геноцида. Если коротко, Украина просит Суд приказать РФ остановить войну.

Детальнее об этом деле и о том, как Кремль сам создал юридическую возможность начать процесс против него, мы писали в статье "В Гаагу за геноцидом".

Но давайте разберемся в том, как Украина представила свою позицию, какие интересные моменты там прозвучали.

А также - каковы шансы получить решение в пользу Украины.

Российский покерфейс

Места представителей РФ в Гааге были пусты: Россия отказалась участвовать в слушаниях.

Это стало прецедентом. До сих пор Москва всегда участвовала в заседаниях Суда , организовывала защиту, приводила доводы, среди прочего, отрицая юрисдикцию Суда. Иногда успешно (как в иске Грузии после войны 2008 года по Конвенции о запрете расовой дискриминации), иногда нет (например, украинский иск по той же Конвенции и Конвенции о запрете финансирования терроризма прошел первую стадию, а сейчас продолжается рассмотрение по существу).

Даже когда решения по юрисдикции принимались не в пользу РФ, она продолжала участвовать в слушаниях, создавая имидж уважения и доверия к решениям Суда.

Это не удивляло юристов-международников, потому что Суд ООН - очень важный институт в мире, деятельность которого была важна для самой РФ.

Но что-то изменилось.

В этот раз РФ продемонстрировала неуважение к одному из самых авторитетных международных судебных учреждений, даже не стала объяснять причины отказа от процесса, а в придачу - показала неготовность юридически защищать свою позицию по выдуманному "геноциду" в Луганской и Донецкой областях.

К слову, Россия перед началом процесса столкнулась с "бунтом" своих же юристов.

Иностранные и российские советники РФ, ранее защищавшие агрессора, в том числе в спорах против Украины после агрессии 2014 года, на этот раз объявили об отказе представлять Россию в МС ООН. Они посчитали невозможным представлять страну, которая полностью презирает международное право.

То ли внутренних сил показалось мало, то ли позиция показалась заранее проигрышной, то ли для России уже не имеет значения ее имидж в мире - но кресла для представителей РФ так и остались пустыми.

Впрочем, это играет на руку украинской стороне. И рассмотрение дела это не останавливает.

Россия разрушает не только танками

"Европейская правда" уже публиковала перевод выступления агентов Украины в Гааге. Но на некоторые вещи обратим внимание отдельно.

Глава украинской делегации Антон Кориневич, постпред президента в Крыму, начал с зарабатывания плюсов для позиции Украины из-за игнорирования слушаний Суда со стороны РФ.

Вместо того, чтобы мирно решить спор в МС ООН, Кремль предпочитает разрешать спор агрессивной войной, отметил он, в то время как Украина уважает Суд, международное право и процесс мирного разрешения споров.

Представитель Украины доказывал, что Россия не просто демонстрирует неуважение к Суду - она вместе с тем разрушает основы современного международного правопорядка .

Ее действия полностью нивелируют две основополагающие концепции, которые кристаллизовались после победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Тогда, на пепелище Европы, мир построил современные столпы международного права. Два столпа являются важнейшими: Устав ООН, запрещающий агрессию, и Конвенция о предотвращении преступления геноцида", - объяснил Кориневич.

Вместо этого Россия превратила геноцид в информационное и "юридическое" оружие, которым оправдывает свою агрессию.

Украина просит Суд ООН остановить это извращение и унижение этой важной концепции.

Но для того чтобы Суд вынес приказ о временных мерах, Украине нужно доказать следующее:

(1) наличие предварительной юрисдикции Суда;

(2) правдоподобность нарушения прав Украины;

(3) срочность обеспечительных мер;

(4) необходимую связь между обеспечительными мерами и предупреждением нарушения прав Украины.

Аргументы Украины были достаточно убедительными.

Яма, вырытая Россией

В отличие от России, которую отказались защищать даже ее давние международные советники, у Украины таких проблем нет. На нашу страну в Гааге работала команда юристов с мировым именем.

В частности, наличие предварительной юрисдикции доказывал авторитетный специалист по международному праву, профессор Жан-Марк Тувенен.

Его первым доводом, опять же, стало отсутствие представителей России без каких-либо объяснений, впервые в истории дел против РФ в МС ООН. Его тезис о том, что у РФ просто нет аргументов, конечно, не является правовым основанием для решения, но может усилить негативное впечатление судей от отсутствия представителей РФ.

Что касается ядра правовой позиции, то профессор Тувенен отметил, что и Украина и Россия являются странами-участницами Конвенции и согласились передавать в МС ООН споры о "толковании, применении и исполнении" Конвенции.

А спор между Украиной и Россией на основании Конвенции действительно существует.

Дело в том, что Россия на протяжении уже 8 лет публично обвиняет Украину в "геноциде" русскоязычного населения Луганской и Донецкой областей, что Украина, конечно же, отрицала. Более того, топ-руководители РФ (и дипломаты, и другие чиновники) многократно ссылались именно на эту Конвенцию , выдвигая обвинения в адрес Киева. Профессор Тувенен привел судьям множество таких примеров.

В Москве, когда делали эти заявления, наверняка не задумывались над их правовыми последствиями и, по всей видимости, просто пытались придать больше веса своей лжи - а со ссылкой на Конвенцию обвинения наверняка звучат "солиднее".

Но это стало юридическим поводом судиться в Суде ООН именно по этой Конвенции, которая позволяет проводить процесс без согласия РФ.

Ведь если стороны читают положения Конвенции по-разному, то именно МС ООН должен разрешить спор между ними.

Отсюда же проистекает и второй элемент спора между сторонами - имеет ли Россия право проводить так называемую "военную операцию" против Украины в соответствии с обязанностью преследовать и наказывать за геноцид по Конвенции.

Геноцид, которого не было

Помимо доказывания полномочий МС ООН, Украина должна была также доказать ложность заявлений России о "геноциде" на Донбассе.

Это вроде бы и очевидно, но позицию все равно нужно было представить. Аргументы представил партнер юрфирмы Covington & Burling Дэвид Сионц.

По этому вопросу Украина ссылается на отчеты авторитетных международных учреждений, в частности, органов ООН, которые мониторили ситуацию в Украине с 2014 года. Подчеркнем - не только на Донбассе. В нашей аргументации говорилось также о противоправной аннексии Крыма, которая изначально основывалась на лжи и являлась ответом руководства РФ на Революцию достоинства.

В отчетах международных организаций за 8 лет не было ни единого упоминания о рисках геноцида. Международный уголовный суд, который может расследовать преступление геноцида на территории Украины, ни слова не упоминал об этом преступлении.

В то же время так называемые "республики" ОРДЛО также были искусственно созданы Россией и существовали исключительно благодаря ей. При этом, согласно отчету офиса Комиссара ООН по правам человека, для удержания контроля над регионами искусственные образования РФ обрекли их население на "господство страха и террора".

И главное, что с 2014, что в 2022 году Россия не защищает русскоязычных, вместо этого от ее действий по обе стороны фронта страдают украинцы независимо от их языка.

Катастрофа, которую нужно остановить

Киев должен был доказать нарушение своих прав; позицию Украины здесь представила Марни Чик, партнер Covington & Burling.

Она объяснила, что использование Россией вымышленного "геноцида" для предупреждения и наказания за него является недобросовестным применением Конвенции и противоречит ее цели и задаче.

Такие издевательства над Конвенцией ведут к нарушению прав Украины, а именно: (1) права не быть объектом бессмысленных обвинений в "геноциде" и (2) нанесение ущерба из-за вооруженного нападения, которое Россия оправдывает мнимым "геноцидом".

Следует отметить, что Суд ООН еще никогда не рассматривал Конвенцию с такого ракурса, поэтому его решение будет прецедентным.

Еще одной задачей Украины стало доказывание того, что права Украины нуждаются именно в немедленной защите .

Это условие необходимо выполнить для получения обеспечительных мер со стороны МС ООН.

Доказыванием этого занимался еще один партнер Covington & Burling Джонатан Гимблетт.

Украина доказывала, что действия РФ несут одновременно три вида угроз: военную, гуманитарную и экологическую.

Во-первых, вторжение РФ уже влечет за собой большое количество потерь среди украинских военных и гражданского населения, а также уничтожает инфраструктуру страны. Это усиливается тем, что Россия прибегает к средневековой военной тактике осады крупных украинских городов и их массовых обстрелов, как утверждается в украинских выступлениях.

Все это сопровождается совершением большого количества военных преступлений (о наказаниях за них подробнее читайте в статье "Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины").

Во-вторых, уже происходит гуманитарная катастрофа.

Миллионы людей покинули дома, остальные миллионы остаются дома под канонадой вооруженных сил РФ. И здесь просачивается особая циничность России, которая обстреливает даже согласованные с ней гуманитарные коридоры.

В Суд передали фото разрушений в Харькове и Бородянке, а также фото скрывающихся под мостом людей в ожидании эвакуации в Ирпене.

Наконец, действия России также чреваты экологической катастрофой для Европы.

Из-за обстрела зданий Запорожской АЭС в Энергодаре, из-за подрыва нефтебазы в Василькове и т.д.

В конце концов, Путин ставит под неотвратимую угрозу не только Украину, но и весь мир.

Что должен сделать Суд

Профессор Йельского университета Гарольд Хонжу Ко подытожил позицию Украины и запрашиваемые обеспечительные меры. В его пылкой речи особенно интересен политический аргумент относительно долгосрочного значения решения суда по этому делу для всего международного права и мирового правопорядка.

Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, совершает предварительно запланированный и неприкрытый акт агрессии против своего соседа на основании бессмысленных обвинений в "геноциде".

В таких условиях Суд просто не имеет права показывать слабость.

Потому что это будет "зеленым светом" для дальнейших действий не только со стороны России.

Наоборот, решение Суда должно "зажечь искру" в работе других международных институций, рассматривающих вопросы российской агрессии, военных преступлений и нарушения прав человека.

Речь идет о споре между Россией и мировым правопорядком, образованным после Второй мировой войны. Неготовность Суда решительно противодействовать этому будет подтверждением краха мирового правопорядка и беспомощности ООН вместе с Судом как таковых.

Эти аргументы не сугубо правовые, а политико-юридические. Впрочем, они могут повлиять на судей. Ведь с целью сохранения авторитета Суда им будет трудно сидеть сложа руки при столь грубых нарушениях международного права.

Поэтому украинская сторона права в том, что дополнительно давит на эту болезненную точку.

Выступления сторон подытожила соагент от Украины Оксана Золотарева, добавив личного в свой доклад - об обстрелах ее родного города Харькова.

Финальные слова были такими: "Это вопрос жизни или смерти украинского народа. Поэтому я с уважением призываю Суд как можно скорее вынести ваш приказ. Мы в ваших руках".

(Полный текст выступления агентов Украины доступен по ссылке).

Что дальше?

8 марта свою позицию уже должна была бы представлять российская сторона, но из-за ее отсутствия теперь суд переходит к принятию решения.

Самоотстранение России только ускорило процесс.

Свое решение суд объявит во время публичного слушания, дату которого должны объявить дополнительно.

А учитывая срочность ситуации и то, что без участия РФ процедура сократились, есть все шансы, что решение может быть принято и обнародовано примерно в течение недели.

Авторы:

Михаил Солдатенко, старший юрист юридической фирмы "Астерс"

Дмитрий Солдатенко, студент Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды"