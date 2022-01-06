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АНАЛИТИКА

Почему Украине не светит промышленный безвиз с Евросоюзом в 2022 году

11:01 06.01.2022 |

Экономика

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Промышленный безвиз упростит экспорт украинской продукции в Евросоюз, но ждать его придется еще долго.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью "Интерфакс-Украина" о перспективе получения Украиной промышленного безвиза с Евросоюзом. Она считает, что в 2022 г. этот режим вряд ли заработает.

По словам чиновницы, миссии, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения, завершат свою работу летом, и после этого правительство сможет инициировать официальные переговоры. Следовательно, в лучшем случае они могут начаться в этом году.

"Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии относительно этого соглашения", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Промышленный безвиз - это упрощенное название режима по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, сокращенно АСАА). Это одна из важнейших возможностей для украинских производителей, которая открылась с подписанием Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС.

Промышленный безвиз позволит украинским экспортерам и производителям маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынках Евросоюза без дополнительной сертификации и проверок. Экспортерам не нужна будет специальная сертификация в ЕС - процедуру можно будет пройти в Украине. Все это должно упростить экспорт украинской продукции в Евросоюз. Как минимум, сократит время прохождения таможни и устранит бюрократическую волокиту. Как максимум, унификация увеличит доступ на богатый европейский рынок.

Соглашение об Ассоциации с ЕС было подписано в 2014 г., окончательно оно вступило в силу в 2017 г., а промышленного безвиза до сих пор нет. Оказывается, для таких благ нужно проделать большую работу, да еще и в условиях серьезной защиты внутреннего рынка ЕС.

Евросоюз защищает свой рынок

Торговля с Евросоюзом занимает большую долю в украинском экспорте. По данным Госстата, за 10 месяцев 2021 г. Украина экспортировала товаров на $54,5 млрд, из них экспорт в Евросоюз занимает $22 млрд (40,3%).

Однако важно обратить внимание на структуру экспорта в ЕС. Большую часть здесь занимает сырьевая и аграрная продукция. По данным Представительства Украины в ЕС, по итогам 2020 г. основными категориями украинского экспорта в Евросоюз были черные металлы (13,5%), электрический машины (11,9%), жиры и масла (9,9%), зерновые культуры (9,6%), руды и шлаки (7,8%), семена и плоды масличных растений (6,7%), древесина и изделия из нее (5,3%), мебель (3,5%). Как видим, высокотехнологической продукции с большой добавочной стоимостью здесь немного. Но как раз для нее актуален промышленный безвиз.

Под него попадает продукция, обозначенная в приложении к Соглашению об Ассоциации. Ее 27 видов: машиностроение, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, упаковка и т. д.

Приоритетными отраслями товаров для промышленного безвиза правительством определены низковольтное электрическое оборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины. Именно в этих трех секторах проводится комплексный процесс по промышленному безвизу. Предполагается, что после успеха в этом направлении эта практика будет распространена и на другие сферы промышленности.

В ноябре 2021 г. заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что Украина завершила первые два этапа оценочных проверок Евросоюза, необходимых для промышленного безвиза, и в начале 2022 г. должна приступить к третьему. Всего таких этапов восемь.

На первых двух этапах оценивались стандартизация и метрология. На третьем этапе будет рассмотрена сфера оценки соответствия и аккредитации, а именно - проверка работы украинских лабораторий. Также сверялось соответствие украинского законодательства европейскому.

Как видим, в этой работе не пройдено даже половины пути, официальные переговоры еще не начинались. Сертификация является одним из способов защиты внутреннего рынка помимо пошлин, квот, налогов, сборов, санкций, тем более, когда мир подвержен различного рода кризисам. Пока Украина будет работать в направлении промышленного безвиза, в ЕС могут появиться новые стандарты, к которым Украине также нужно будет приспосабливаться, что займет время, и ранее приложенные усилия будут нивелированы.

"Евросоюз всегда исповедовал принцип на первый взгляд прозрачной конкуренции, но способствовал своим участникам, - говорит экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. - В этой части я их не осуждаю. Мы должны осознавать, что просто так ЕС на свой рынок не допустит продукты с высокой добавленной стоимостью, которые могут свободно конкурировать с их продукцией. Определенная доля протекционизма должна присутствовать везде".

Вспомним, насколько резко Евросоюз отреагировал на намерение Украины принять закон о локализации в 2020 г. Этот закон был принят в декабре 2021 г., но в варианте, который не распространяется на страны ЕС. Следовательно, и в случае с промышленным безвизом Евросоюз может быть не заинтересован в появлении на его рынке полноправного конкурента в виде украинского производителя. А конкуренты для него в Украине могут найтись, например, в авиастроении или двигателестроении. Вряд ли в Европе будут сильно рады, если эта продукция пройдет сертификацию в Украине и спокойно поедет на запад. Так что переговоры о промышленном безвизе могут затягиваться противоположной стороной.

"Промышленному безвизу мешает нежелание Евросоюза получать конкурентов, - говорит директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. - Они будут просто откладывать переговоры до тех пор, пока вопрос не исчезнет сам по себе или не вступят в силу экологические правила, которые позволят в произвольном режиме блокировать любой промышленный импорт в Европейский Союз".

Инвестиции и коррупционные риски

С другой стороны, прогресс по промышленному безвизу зависит и от действий украинской власти. Этот режим может принести инвестиции в украинское производство и поднимет качество товаров, но также необходимы и внутренние инвестиции - как в производство, так и в метрологию и стандартизацию. Поэтому именно недостаточно качественная и активная работа с украинской стороны могут тормозить введение промышленного безвиза.

"Главная работа в этом процессе - не переговоры, а работа правительства и парламента по внедрению производственных стандартов Евросоюза для производства украинской продукции, - считает эксперт-международник Владимир Воля. - Переговоры выполняют лишь некую результирующую функцию в том, что Евросоюз должен подтвердить: украинские стандарты соответствуют стандартам Евросоюза по тем или иным товарным позициям".

"Если у нас промышленные предприятия не смогут соответствовать этим требованиям и нормам, а тут должна быть дотация государства на изменение технологических процессов, то, как ни старайтесь, вы не сможете обеспечить соответствующие стандарты и условия для производства товаров", - говорит Валерий Клочок.

Также промышленный безвиз усилит ответственность за качество украинской продукции. Представим себе ситуацию, что экспортируемая продукция прошла проверку и получила необходимую маркировку в Украине, затем прошла границу и таможню, прибыла в ЕС, и там оказалось, что товар не соответствует качеству.

"Такой риск существует, - говорит Владимир Воля. - Когда западные партнеры делают акцент на необходимости борьбы с коррупцией, речь идет о том, чтобы уменьшить коррупционные риски, в том числе, в торговых отношениях, а именно в части выдачи сертификатов соответствия стандартов качества. Есть такой риск, что в стране, где есть большая коррупция, больше вероятности того, что будут какие-то попытки получить сертификат, а продукция сертификатам не соответствует, но беспрепятственно попадает на территорию Евросоюза".

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2021 г. заявил, что Украина стремится подписать промышленный безвиз на следующем саммите Украина-ЕС. Пока что эти планы выглядят слишком оптимистичными. Ожидать быстрого прогресса по промышленному безвизу мы не можем. Впрочем, можно вести более активную работу на других перспективных рынках.

 

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