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АНАЛІТИКА

Бельгія пропонує створити «коаліцію охочих» для утримання активів РФ замороженими

 Euroclear

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна готова ініціювати створення міжнародної коаліції для утримання російських активів замороженими, навіть якщо ЄС не зможе продовжити санкції влітку цього року. Про це він розповів у інтервʼю Euractiv.

Наразі у бельгійській фінансовій установі Euroclear зберігається понад 180 млрд євро російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.

Для продовження санкцій, зокрема утримування російських активів замороженими, потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС.

Дипломати очікують, що Угорщина знову може заблокувати рішення. У такому випадку Бельгія готова запропонувати альтернативу.

"У цьому випадку нам обов'язково потрібно мати альтернативи для утримання активів замороженими. Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту", - зазначив Прево.

Водночас, за його словами, Бельгія не зможе діяти самостійно.

"Нам абсолютно необхідно об'єднати ризики. Нам абсолютно необхідний взаємний підхід. Зважаючи на ризик як з юридичного, так і з фінансового погляду, абсолютно важливо мати "коаліцію охочих" - цього разу щодо російських активів", - наголосив Прево.

Також Прево додав, що спочатку необхідно зберегти замороження активів, а лише потім розглядати можливість їхнього використання на підтримку України.

Найпростішим варіантом залишається затвердження 17-го пакета санкцій ЄС, але через позицію окремих держав він може бути заблокований.
 

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