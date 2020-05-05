Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы

Виктория БИЛЯВСКАЯ / Деловая стоилца

Вот уже месяц Украина реформирует "вторичку", однако Министерство здравоохранения продолжает искать "новый путь".

1 апреля в Украине официально стартовал второй этап медицинской реформы, который касается специализированной медпомощи - например, консультативно-диагностических центров, районных и городских больниц. Согласно плану реформирования, в корне изменился принцип финансирования: деньги начали ходить за пациентом и в сфере спецпомощи. Больницы больше не получают средства из субвенций бюджета, все деньги теперь распределяются через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Каждое медучреждение, которое хочет получать финансирование, должно заключить договор с НСЗУ на предоставление пакета услуг, после чего ведомство выделяет фиксированную ставку по количеству совершенных консультаций, манипуляций и операций в этой конкретной больнице. Дополнительное финансирование медучреждения должны получать из местных бюджетов. Например, так должны оплачиваться лекарства, которые не подпадают под централизованные закупки, коммунальные услуги, переоснащение больниц, обновление медицинского оборудования, ремонт палат и общих помещений.

Концепцию реформирования "вторички" разрабатывала еще команда Александра Квиташвили, однако активно за ее воплощение в жизнь взялась Уляна Супрун. Именно при ней был принят закон, который предусматривает реформирование системы в четыре этапа. Первый уровень медреформы - работа с семейными врачами, терапевтами и педиатрами и перераспределение финансирования в этой сфере - прошел более, чем удачно. Вот только когда команда Супрун ушла в отставку, и с Минздравом начали происходить прелюбопытнейшие метаморфозы.

Практически всю свою избирательную кампанию команда Владимира Зеленского строила на критике действий предыдущей власти. Доставалось от "слуг народа" и реформе медицины. Критиковали и саму личность Супрун, и ее методы, и план медреформы. Сам же Владимир Зеленский высказывался крайне неоднозначно: в одном интервью уверял, что медреформа - это отличное начинание и ее обязательно нужно продолжать, в другом посмеивался над прозвищем "Доктор Смерть", которую дали Супрун недоброжелатели, в третьем - говорил о недостатках реформы. Поэтому у избирателей создавалось впечатление, что как только команда "зеленых" придет к власти, реформу быстро начнут сворачивать. Однако главой Минздрава была назначена Зоряна Скалецкая, и никаких действий с ее стороны так и не последовало. Потом же набирала силу пандемия коронавируса, и министры здравоохранения начали меняться со скоростью света, в течение одного месяца в Украине сменились целых три руководителя ведомства: Скалецкую на посту заменил Илья Емец, а его, в свою очередь - Максим Степанов.

В сумасшедшем вихре украинской политической жизни и оглянуться не успели - наступило 1 апреля, второй этап медреформы стартовал, деньги на поддержку больниц напрямую из бюджета поступать перестали. И вот тут и началось самое интересное.

Вначале министр Степанов был довольно оптимистичен относительно реформы "вторички": уверял, что все идет по плану и вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы остались довольны и пациенты, и врачи. Однако уже через несколько недель он заговорил о "тревожных сигналах".

В первую очередь, обеспокоенность Степанова вызвало возможное сокращение медработников, снижение уровня зарплаты и оформление неоплачиваемых отпусков для сотрудников. По его словам, Национальная служба здоровья провела аудит, по результатам которого стало очевидно, что из более 1600 больниц, которые подписали договор с НСЗУ, больше половины - 984 больницы - имеют дефицит. А это значит, что в этом году они получают на 10-50% меньше средств, чем в предыдущем. Особенно остро нехватка средств ощущается в учреждениях противотуберкулезной службы, психиатрических больницах, экстренной медицинской помощи.

Проблемы с финансированием были ожидаемыми, и о сокращении штатов больниц начали говорить еще задолго до старта второго этапа медреформы. Поскольку принцип "деньги ходят за пациентом" предусматривает значительное перераспределение средств, можно было ожидать, что в некоторых больницах, особенно, в населенных пунктах с небольшим населением, придется увольнять сотрудников. Вот только тогда предполагалось, что врачей, медицинских сестер и средний медицинский персонал будут увольнять в последнюю очередь, а под оптимизацию попадут работники пищеблоков, прачечных и административной части.

Однако коронавирус внес свои коррективы в планы Минздрава. Во-первых, во второй этап реформирования пришлось в экстренном порядке включать инфекционные больницы - и срочно искать для них деньги. Во-вторых, в рамках секвестра бюджета сильно урезали местные бюджеты, из которых должны были получать дополнительное финансирование медучреждения. Плюс власти пообещали повысить всем медикам, которые работают с больными коронавирусной болезнью пациентами, зарплату до 300% оклада.

В итоге - денег на всех категорически не хватает. Теперь в министерстве прогнозируют сокращение бригад скорой помощи, увольнение медицинских работников, а также увеличение времени ожидания приезда скорой. На прошлой неделе в некоторых городах медики уже вышли на протесты, требуя денег. В Кабмине призывают к терпению и просят отнестись к задержкам с пониманием, но очевидно, что пояса придется затягивать очень туго.

Оптимистичный по началу Степанов уже растерял свой уверенный настрой. Теперь он хмуро и сдержанно комментирует недостаток финансирования и раздраженно кивает на "попередников": мол, они кормили нас сказками, а мы им поверили! Более того, на одном из недавних брифингов он заявил, что от второго этапа медреформы, возможно, придется и вовсе отказаться. "Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину - мы не пойдем тем путем, который был раньше", - уточнил он.

В то же время, президент Владимир Зеленский в своем новом обращении критикует медреформу и призывается исправить ее ошибки. Он, конечно же, не может допустить того, чтобы из-за новых механизмов финансирования "50 тысяч медиков потеряли работу, под угрозой оказались экстренная помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы". Поэтому Зеленский призвал министра Степанова, главу комитета по здравоохранению Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения этих болезненных вопросов. По сути - тоже найти новый путь.

Какой он - этот новый путь, который будет прокладывать для нас Минздрав, - стало известно уже через несколько часов. По данным СМИ, министерство планирует попросту отменить контракты со всеми 1645 больницами и продолжить распределять деньги по старому принципу. Благодаря такому подходу, согласно замыслу чиновников, удастся избежать сокращения персонала и закрытия некоторых больниц. Кроме того, чтобы сэкономить еще больше, Минздрав планирует отказать пациентам в некоторых бесплатных пакетах услуг: за эндоскопию, роды, неонатологию теперь придется платить. По сути, Минздрав отказывается от реформирования "вторички".

Однако для принятия таких решений придется выносить на рассмотрение Верховной Рады изменения в закон о медреформе и государственный бюджет на 2020 год, и большой вопрос - найдет ли расколотое монобольшинство голоса, чтобы поддержать предложения Минздрава.

Каким образом будет работать "вторичка" в таких условиях, пока не понимают ни врачи, ни пациенты. Но прогнозы весьма неутешительные - скорее всего, реформирование системы здравоохранения снова откладывается на неопределенное время, до лучших времен. Видимо, пока украинцам придется довольствоваться рассказами о "новом пути".