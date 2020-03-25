Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Больше нет смысла брать в аренду убогую хрущевку на Нивках, если за такие же деньги можно долгосрочно арендовать апартаменты с видом на Крещатик. Каждый день сотни новых первоклассных квартир в центре Киева находят своих арендаторов, изумленных смешными расценками, которые не всегда можно найти и на рынке долгосрочной аренды. К таким последствиям привело введение всеобщего карантина из-за коронавируса.

Практически молниеносно после этого рухнул рынок посуточного жилья, и этот коллапс по принципу домино провоцирует необратимые изменения и на рынке долгосрочной аренды. Эксперты призывают хозяев квартир идти на уступки жильцам в арендной плате, иначе в самое ближайшее время необратимо рухнет весь рынок аренды жилья.

"Черная пятница"

Самоизоляция украинцев вследствие карантина, запрет общественного транспорта, полное закрытие ресторанного бизнеса, и как следствие прекращение туризма - все это не могло не отразиться на таком виде бизнеса, как посуточная аренда жилья. Этот вид деятельности является разновидностью отельного бизнеса и тесно связан именно с туризмом, чем принципиально и отличается от рынка долгосрочной аренды, с которым, как правило, не пересекается.

Но все изменилось в считанные дни - после введения карантина рынок ежесуточной аренды, который только в Киеве насчитывает 7 тыс. квартир, впал в состояние коллапса. И квартира в центре за 2,5 тыс. грн посуточно упала в цене в 6 раз и сдается сейчас уже за 400 грн, но желающих на суточное жилье нет и по такой цене. Однако потенциальные жильцы модных студий с ремонтом в Киеве все-таки есть.

"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал основатель сервиса бронирования Dobovo Дмитрий Малахов.

Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской - за 9 тыс. грн в месяц.

"Сейчас на рынке посуточного жилья идет акция, которую можно сравнить с "черной пятницей". Это колоссальный бум, который продавливает сейчас рынок долгосрочной аренды, на который мгновенно выбросили как минимум 3,5-4 тыс. квартир. Каждый день сдаются до 500 квартир, каждый день они мигрируют из посуточных в долгосрочные", - указывает Малахов.

Долгосрочная аренда замерла

В то время как рынок посуточных квартир невероятно активизировался и ведет борьбу за квартиранта, рынок долгосрочной аренды переживает далеко не лучшие времена, более того, фактически находится в предкризисном состоянии. Причем по той же причине, по которой активизировался его посуточный "собрат" - из-за карантина.

"Большая часть сделок проходит через агентства недвижимости, которые сейчас закрыты, риэлторы не работают. Невозможно составить элементарный договор на аренду, зато активизировались мошенники. По факту рынок сейчас полностью стал. Нет никаких тенденций, цена не растет и не снижается. Да и не каждый готов снимать квартиру в этот период, когда бизнесы закрываются и будущее неясно", - говорит эксперт консалтинговой компании SY Development Сергей Костецкий.

Для тех украинцев, кто арендует жилье долгосрочно, сейчас ситуация действительно тревожная. Доходы компаний, где они работают, падают, людей распускают за свой счет. Многие покидают Киев, вывозят семьи подальше от коронавируса.

"Сейчас многие компании, даже если оставили сотрудников, то наверняка уменьшили зарплату. Верховная Рада разрешила отправлять за свой счет на 15 дней. Посчитайте, что такое для семьи минус две недели доходов, а ведь расходы никуда не делись. Многие уже уехали из Киева в деревни. Увеличивается вакансия, меньше спрос, соответственно цена будет падать", - прогнозирует Малахов.

Падение цен

С одной стороны, назревающие проблемы с доходами у одних квартирантов, с другой, - сногсшибательные предложения со стороны рынка посуточного жилья для тех арендаторов, у кого деньги пока еще есть, создают предпосылки массового обвала на рынке долгосрочной аренды недвижимости.

"Если раньше квартира в центре столицы стоила 20 тыс. грн, то сейчас уже не больше 10 тыс., соответственно, можно представить, что тот, кто снимал квартиру за 15-16 тыс. грн, переедет в ту, которая за 10 тыс. грн. Но и тот владелец, кто сдавал квартиру за 15-16 тыс. грн, уже не сможет сдать ее за такие же деньги, а сдаст за 10-12 тыс. грн, и этот эффект домино продавит рынок существенно", - говорит Малахов.

В связи с кризисом, вызванным "коронавирусным" карантином, уже снижается стоимость долгосрочной аренды жилья в ее самом дешевом сегменте - сдаче комнат. Арендодатели на фоне кризиса стараются идти на уступки квартирантам.

"Я сдавала комнату за 3,5 тыс. грн с коммунальными, но сейчас мы договорились за 2 тыс. грн. Моя подруга сдавала комнату в квартире на ул. Перова за 4 тыс. грн, но на время карантина выставила цену в 1 тыс. грн, просто чтобы удержать жильца", - говорит Алена, хозяйка двухкомнатной квартиры в новостройке на Позняках.

Правда, эксперты такие случаи называют единичными, на рынке аренды квартир это еще не стало тенденцией. Ведь карантин введен только неделю назад, и процесс находится на ранней стадии.

"Если мы выйдем из карантина с 3 апреля, и выплаты возобновятся, я думаю, это не станет массовым явлением. Но рынок остановился - это факт, как и то, что он точно не заработает в ближайший месяц. Если карантин продлят, то компании не будут работать, будет ощущаться серьезный уровень безработицы, и хозяева будут вынуждены идти на снижение арендной платы", - полагает Костецкий.

Рынок рухнет

Прогнозы, которые дают эксперты рынка на тот случай, если карантин будет продлен после официальной даты 3 апреля, неблагоприятны. Ведь тогда начнется массовый исход арендаторов из Киева, и это запустит необратимые процессы. "Если 3 апреля нам продлят карантин хотя бы на 2 недели, мне сложно говорить, что останется от рынка посуточной аренды. Из этих 7 тысяч выживет максимум процентов 30 - не более пары тысяч", - считает Малахов.

Остальные апартаменты просто могут закрепиться на рынке долгосрочной аренды. "Если будет совсем плохо, то посуточные квартиры окончательно переквалифицируются в долгосрочные. Будут добавлять кухни, стиральные машины и т.д.", - считает Костецкий.

Однако в случае продления карантина обвал становится неизбежным и на рынке долгосрочной аренды, а последствия этого - необратимыми. Рынок просто "провалится" в другие, существенно более низкие цены. Эксперты призывают арендодателей договариваться с арендаторами уже сейчас, чтобы не допустить полного коллапса: лучше сохранить стабильный доход, пусть даже и в меньшем размере.

"Иначе те, кто считает, что их это не касается, запустят эффект домино. Прогноз печальный, потому что один месяц без дохода большой части населения Киева не может пройти бесследно и никак не сказаться на экономике. Кто-то работу потерял, кто-то не имеет ее временно, кто-то получает меньше на время карантина. Падение рынка долгосрочной аренды составит 30-40%, так как общее состояние тех людей, кто арендовал как краткосрочное, так и долгосрочное жилье, уменьшилось", - считает Малахов.

Снижение расценок в среднем примерно на такой же уровень помогло бы удержать рынок от падения. Правда пока что те украинцы, кто зарабатывают на сдаче в аренду, надеются, что все образумится, от привычных доходов отказываться не придется, да и у жильцов пока еще есть финансовая подушка в виде зарплаты за февраль. Но эти надежды будут жить только до конца марта.

"Посмотрите, какие суммы выделяют европейские страны в поддержку людей, чтобы они с голоду не умерли. В Украине такого не будет, и это очень серьезно повлияет на жизнь людей. Цены будут падать. Кризис, который имеет место сейчас, колоссальный, такого еще никогда не было. Все решится в ближайшие пару недель - месяц. Все ждут 3 апреля, но также понимают, что та же Италия вошла в кризис в январе и до сих пор нет никаких проблесков", - резюмирует Костецкий.