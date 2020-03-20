Из-за карантина в Украине останавливаются стройки

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские застройщики останавливают строительство и закрывают отделы продаж на время карантина. Кто еще не решился на такой шаг, вплотную заняты вопросами безопасности покупателей и сотрудников.

На ценах такая ситуация вряд ли скажется, а вот сроки сдачи объектов в эксплуатацию может сдвинуть. Особенно, если карантин продлится дольше запланированного.

Стройки на карантине

Пока что закрываются отделы продаж жилых комплексов не столь массово, говорят участники рынка. Прежде всего, это обуславливают безопасностью как самих продавцов, так и потенциальных инвесторов.

"Некоторые строительные компании решили временно закрыть все отделы продаж, а всю работу с потенциальными покупателями вести в режиме онлайн. Считаю, что это решение может быть оправдано условиями карантина. Но при этом, при соблюдении мер безопасности, вряд ли такое решение может быть массовым. В случае работы отдела продаж, необходимо обеспечить работников всеми возможными средствами защиты", - заметила нам директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.

Работа онлайн также может быть достаточно эффективной, говорят эксперты.

Кроме обычной телефонной консультации, есть еще и электронная почта, по которой, при необходимости, можно выслать планировки интересующих квартир. Еще есть соцсети, которые позволяют быть на связи с покупателем все 24 часа.

Конечно, пока рано говорить о том, как виртуальное общение отразится на продажах, ведь кроме борьбы с вирусом существует еще и борьба с внутренними страхами, информационным нагнетанием и пр.

"Сейчас поведение и политика застройщиков должна быть очень прагматичной, взвешенной. Суть ее заключается в том, чтобы минимизировать любые контакты, которые могут быть опасными для покупателя и сотрудников компании", - говорит Анжелика Саакян.

Кто-то из застройщиков идет еще дальше, и останавливает не только работу отделов продаж, но и само строительство. Причины те же - безопасность рабочих.

Многие компании уже предпринимают беспрецедентные меры по защите строителей (закупаются дезинфекторы, индивидуальные средства защиты вплоть до термометров, проводится кварцевание и т.д.).

Некоторые компании уже несколько дней проводят тщательные медпроверки строительных бригад и другого персонала, задействованного в строительстве.

"В сложившейся ситуации каждая компания, прежде всего, должна заботиться о здоровье своих сотрудников. Если девелопер примет решение приостановить строительство, то временная пауза (до 3 недель) существенно не скажется на общих темпах строительства, если только карантин не будет продлен более чем на 1,5-2 месяца. Но даже в этих условиях многие инвесторы, уверен, отнесутся к возможным задержкам работ, особенно на завершающих этапах строительства, с понимаем", - отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По заверениям участников рынка, карантин вряд ли скажется на ценовой политике застройщиков. По сути, в этот период ситуация просто будет поставлена на паузу.

"На данный момент рынку не грозит ценовой обвал или какие-либо иные потрясения. Скорей всего, люди в период карантина, и особенно в первые несколько дней, вряд ли будут увлечены вопросами инвестиций в недвижимость", - считает Александр Изаров.

Сколько продержатся

По экспертным оценкам, в условиях карантина застройщики смогут продержаться до 3 месяцев. Если сроки "изоляции" продлят, то это грозит многим компаниям большими проблемами.

Прежде всего, сложности возникнут у тех строителей, которые не располагают большими объемами оборотных средств.

При неблагоприятных условиях на рынке, при стремительно падающей гривне, до 25% компаний могут ощутить системный кризис и будут вынуждены приостановить продажи на собственных объектах, или заняться поиском партнеров, чтобы не было задержек в строительстве.

"Учитывая, что последние года рынок был относительно спокоен, многие застройщики, преимущественно из сегмента эконом-жилья, не рассматривали более угрожающие сценарии, способные существенно изменить ситуацию. Поэтому неподготовленность ряда компаний к трудностям может спровоцировать кризис на строительном рынке", - говорят в сообществе девелоперов жилья RED Community.