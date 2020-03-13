Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Затеянная Зеленским чистка Верховного Суда отменяется. Все нынешние верховные судьи остаются на своих должностях.

Хотя эта история выглядит запутанной, но суть ее можно рассказать в трех предложениях.

Став президентом, Владимир Зеленский захотел получить контроль над судебной системой и для этого провел через парламент закон, позволяющий убрать из Верховного Суда наименее послушных Банковой судей.

Пленум Верховного Суда возмутился и обратился в Конституционный Суд Украины (КСУ).

КСУ признал ряд положений судебной реформы Зеленского неконституционными, благодаря чему Верховный Суд остается неподконтрольным Банковой и сможет отплатить Зеленскому разными вариантами изощренной мести.

Что конкретно решил КСУ

11 марта КСУ своим решением № 4-р/2020 признал не соответствующими Конституции (неконституционными) ряд пунктов раздела II "Заключительные и переходные положения" закона №193-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", который был инициирован президентом Зеленским 29 августа и принят Верховной Радой 16 октября 2019 г., а также ряд внесенных этим законом изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия".

Согласно решению КСУ, применению подлежат соответствующие положения законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" в старой редакции, действовавшей до внесения изменений законом №193-IX. Также КСУ рекомендовал парламенту неотложно привести законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" в соответствие с этим решением КСУ.

Отметим несколько главных моментов. Прежде всего, признана неконституционной часть первая статьи 94 закона "О судоустройстве и статусе судей", установившая, что в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) входят 12 членов, назначаемых Высшим советом правосудия (ВСП) по результатам конкурса сроком на четыре года.

Конкурс на должности членов ВККСУ был назначен ВСП 12 декабря 2019 г. Теперь этот конкурс оказался неконституционным. Восстанавливается действие прежнего порядка формирования ВККСУ.

Также признаны неконституционными пункты 5, 6, 7 раздела II закона №193-IX, которые описывали придуманную на Банковой процедуру чистки Верховного Суда, в результате которой из нынешних 193 верховных судей должно было остаться только 100. В частности, пункт 5 требовал, чтобы ВККСУ в течение двух месяцев со дня формирования ее нового состава провела отбор верховных судей из числа имеющихся верховных судей "по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели". Согласно пункту 6, дата прекращения работы верховных судей, не прошедших отбор, должна была быть указана в решении ВСП. Пункт 7 гласил, что верховные судьи, не прошедшие отбор, могли быть переведены в нижестоящие апелляционные суды "с учетом рейтинга, сформированного по результатам отбора".

Таким образом, теперь вся эта чистка Верховного Суда отменяется. Все 193 нынешних верховных судей остаются на своих должностях.

Это подтверждается еще и тем, что признана неконституционной часть первая статьи 94 закона "О судоустройстве и статусе судей", установившая, что "в состав Верховного Суда входят судьи в количестве не более ста". До судебной реформы Зеленского эта статья ограничивала количественный состав Верховного Суда 200 судьями. Решение КСУ вернуло к действию эту, старую формулировку.Кроме того, целиком признана неконституционной статья 28-1 закона "О Высшем совете правосудия", учреждающая Комиссию по вопросам добропорядочности и этики при ВСП. В состав этой комиссии должны были войти три члена ВСП и три лица из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. Именно эта комиссия должна была оценивать соответствие кандидатов в состав ВККСУ "принципам добропорядочности и этических норм судьи".

Также признаны неконституционными пункты 9, 10 раздела II закона №193-IX, которые описывали участие этой комиссии в контроле над Верховным Судом и в запланированной чистке ВСП. Пункт 9 наделял эту комиссию полномочиями в течение шести лет со дня вступления в силу закона №193-IX привлекать верховного судью к ответственности. А пункт 10 обязывал эту комиссию в течение 30 дней со дня ее образования проверить членов ВСП (кроме председателя Верховного Суда), назначенных (избранных) на должность до вступления в силу закона №193-IX, "на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи". По результатам этой проверки комиссия могла принять решение об увольнении членов ВСП.

Отметим, что Комиссия по вопросам добропорядочности и этики осталась несозданной по причине того, что ни одна международная организация не захотела подавать свои кандидатуры международных экспертов. Эти организации подозревали, что их хотят вовлечь в что-то непристойное, и, как видим, КСУ подтвердил их подозрения.

Что будет дальше

Поспешат ли парламентские "слуги народа" выполнять решение КСУ - это, в общем-то, не важно. Судебная реформа Зеленского уже отменена. Законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" согласно решению КСУ действуют в старой редакции, существовавшей до реформы.

Теперь вся вертикаль судебной системы знает, что Верховный Суд с помощью КСУ нанес судебной реформе Зеленского сокрушительное поражение. Попытка Банковой поставить Верховный Суд под свой контроль провалилась, но вряд ли верховные судьи эту попытку простят и забудут.

Захотят ли они отомстить? Не будем гадать, а просто напомним три вероятных направления отмщения.

Во-первых, Верховный Суд полномочен принимать окончательные вердикты по президентским указам и распоряжениям, а также по постановлениям и распоряжениям правительства, актам министерств, ведомств, областных госадминистраций и т.д., если эти указы и прочие акты будут оспариваться какими-то юридическими или физическими лицами.

Во-вторых, Верховный Суд может быть последней инстанцией в хозяйственных спорах, одной из сторон которых являются компании бизнесменов, связанных с Зе-командой.

В-третьих, Верховный Суд может пристально обращать внимание на ошибки и недочеты, допущенные в ходе судебных процессов прокурорами, имеющими тесные связи с Банковой.

И даже если никаких видимых проявлений мести верховных судей по этим трем направлениям не будет, есть еще одно направление - международное.

Пропихивая свою судебную реформу через парламент, Зеленский демонстративно игнорировал западные посольства и международные организации, которые настойчиво советовали ему отказаться от этой затеи. В результате Зеленский заработал себе имидж правителя, посягнувшего на независимость судебной системы. Причем это не преувеличение - на Западе такие попытки вызывают очень сильное неприятие, поскольку нет смысла помогать инвестициями и кредитами государствам, где суды подконтрольны правящему режиму.

И вот теперь, хотя судебная реформа Зеленского отменена, но имидж диктатора-посягателя у Зеленского остался. Поэтому представителей Запада будет живо интересовать вопрос, сохраняется ли давление Зеленского на судебную систему (в том, что это давление было, никто на Западе не сомневается). И от верховных судей зависит, какой давать ответ.