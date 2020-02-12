Строители анонсировали очередное повышение цен на столичную и пригородную недвижимость

Денис Вергун / UBR.ua

В 2020 году цены в столичных новостройках вырастут по меньшей мере на 10%. В киевском пригороде подорожание составит около 7-8%. И это при относительном стабильном долларе. Такой прогноз UBR.ua дала управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья (RED Community) Татьяна Шульга-Забельська.

По мнению руководителя проектов компании Strakhovskyi Group Анны Страховской, стоимость жилья в 2020 году будет зависеть как от внешних, так и от внутренних факторов.

"Если гривна будет оставаться прочной, а стоимость строительных материалов будет расти, то застройщик, несмотря на существующий спрос, вряд ли снизят цены. Сейчас в большинстве компаний достигнут предел рентабельности, который составляет 25%", - говорит эксперт.

На сегодняшний день, средняя цена квадратного метра в Киеве - 24 тыс. грн. В области - на 25-30% дешевле.

У отделов продаж прибавилось работы

По словам экспертов, в нынешнем году продолжится усиление конкуренции между застройщиками за деньги покупателя. Она будет проявляться не столько в дисконтных "войнах", сколько в улучшении качества проектов, сервисов на этапе покупки, и, особенно, сервисов для жителей будущих ЖК.

"Также сильной останется инвестиционная составляющая в структуре сделок на покупку. Жилье пока остается одним из самых привлекательных для украинцев инструментов инвестирования. Сейчас доходность от сдачи квартир в аренду составляет 7-10% в год", - говорит Татьяна Шульга-Забельська.

В свою очередь, коммерческий директор ИСК "Горизонт" Олеся Перчак отметила, что во второй половине января наблюдалось существенное оживление потенциальных покупателей: средний показатель звонков в отделы продаж киевских застройщиков по сравнению с декабрем увеличился в среднем на 15%.

"В 2020 году спрос на объекты жилой недвижимости, как и в прошлом году, в основном, будет базироваться на показателе ликвидности и высокой инвестиционной привлекательности объектов", - заметила Перчак.

Отказываются от точечной застройки

Как правило, говорят участники рынка, привлекательными для инвестиций являются объекты с уникальной инфраструктурой, удобным месторасположением (например, возле станции метро или в центральной части города, что позволяет достичь ликвидности за счет определенных характеристик), или же проекты комплексной застройки.

Интерес к объектам комплексной застройки по-прежнему остается основной тенденцией на рынке жилой недвижимости. Покупатели стремятся иметь "под рукой" всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

"Именно этот показатель является одним из ключевых для всех сегментов потребителей: тех, кто присматривает объекты для личного проживания, а также с инвестиционной целью. Наличие развитой инфраструктуры значительно повышает ликвидность объекта", - говорит Перчак.

Как рассказала UBR.ua директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян, более 30% всего строящегося в Киеве жилья - это объекты новых форматов.

По ее словам, более 60 объектов, заявленных к сдаче в 2020-2022 гг., относятся к объектам повышенной комфортности новых форматов, таких как: "город в городе", многофункциональные жилые комплексы, новый столичный формат live-work-play и ряд других.

Как правило, цена на такие объекты на 15-20% выше, чем на объекты без дополнительных преимуществ (обычных домов комфорт и бизнес-класса).

Половина квартир продается под сдачу

Согласно дынным застройщиков, в настоящее время 50% сделок на первичном рынке заключается с инвестиционной целью, а еще 50% - для личного проживания. Примерно такой же показатель был и годом ранее.

"Показатель инвестиционной привлекательности объектов является существенным прежде всего для лиц, приобретающих объекты для получения пассивного дохода от сдачи объектов в аренду или перепродажи. Они тщательно следят за рынком, за новыми проектами, оценивают ликвидность и выбирают те, которые соответствуют их ожиданиям от будущей рентабельности", - подчеркнула Перчак.

Что же касается столичного пригорода, то в 2020 году наиболее востребованными будут жилые комплексы комфорт-класса, а также таунхаусы, говорят эксперты.

"Таунхаус стоит на 35-40% дешевле, чем частный дом, а его владельцы имеют все преимущества загородного дома: свободные планировки, большие кухни-студии с выходом в свой дворик, свои парковочные места перед домом", - отметила в беседе с UBR.ua руководитель отдела продаж ЖК Bavaria City Надежда Ляшко.

В Киевской области также будет пользоваться спросом формат жилья, который ближе к бизнес-классу. Ведь соотношение цены на смарт-квартиры в Киеве и квартиры бизнес-класса за городом примерно одинаковы.

"В 2020 году покупатель будет выбирать удобную локацию или выше класс жилья", - резюмировала Ляшко.

В целом же, говорят участники рынка, 2020 год на рынке жилья будет отмечаться ростом требований покупателя к качеству инфраструктурной составляющей жилых комплексов. Девелоперы будут тщательнее планировать инфраструктуру ЖК и внимательнее относиться к выполнению планов по ее реализации.