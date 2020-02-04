Ятаган в спину. Почему Эрдоган из Киева грозит Путину

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Турецкий президент посоветовал российским силам не мешать его армии в Сирии.

Ухудшение отношений между Анкарой и Москвой на Ближнем Востоке и в Северной Африке было делом времени в силу неразрешимого противоречия интересов. Что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стеснялся публично демонстрировать. В том числе и посредством своего визита в Киев, где он поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!". Более чем символичный месседж Москве. Градус противостояния в отношениях турок и россиян в последний месяц зимы существенно повысился. И сразу по нескольким направлениям - на северо-западе Сирии и в Ливии.

Формальной точкой отсчета стал конец января, когда ВКС России нанесли авиаудар по гражданским объектам в Идлибе - последнем оплоте умеренной оппозиции, поддерживаемой Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 30 мирных жителей. 3 февраля минобороны Турции сообщило, что артиллерия сил Башара Асада обстреляла турецкие войска в зоне деэскалации, хотя, как утверждают в ведомстве, сторонам конфликта были переданы координаты во избежание боестолкновений. В Анкаре также сообщили, что понесли потери из-за действия режима Асада: четверо военных погибли, девять получили ранения.

Турецкие F-16 и САУ незамедлительно нанесли удар по 46 объектам асадовцев. Эрдоган перед вылетом в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил журналистам, что по состоянию на раннее утро были нанесены 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, погибли 30-35 сирийских военных. "Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе, осознают ошибочность своих действий", - пообещал турецкий президент прежде всего "куратору" Асада - Москве, которую 29 января обвинил в срыве договоренностей по Сирии и потребовал прекратить поддержку сирийского диктатора.

В подтверждение того, что Эрдоган шутки шутить не будет, в район Рейханлы (провинция Хатай, Турция) - к границе с Идлибом - были переброшены две сотни танков. В Дамаске же утверждают, что танки пересекли границу и идут навстречу к силам Асада.

Это вполне может быть правдой. Тем более что в городе Эль-Баб (провинция Алеппо), расположенном к северо-востоку от Идлиба, как сообщалось 1 февраля, поддерживаемые Турцией бойцы Сирийской свободной армии (ССА) вступили в бой с военными Асада, вынудили российских военных оставить позиции и сожгли триколор. Российские ВКС не остались в долгу и 2 февраля ударили по городу. Не асадовцы, а именно россияне атаковали территории, которые в Анкаре уже давно считают своими, ведь Эль-Баб, перешедший под контроль ССА и Турции в начале 2017 г., входит в пресловутую буферную зону на сирийско-турецкой границе.

С учетом текущего положения дел неудивительно, что Эрдоган, мягко говоря, зол. Турецкий лидер фактически выдвинул ультиматум Путину, заявив, мол, не можете остановить Асада - не путайтесь под траками турецких танков. Хотя очевидно, что Асад действует с благословения и при поддержке россиян, следовательно, неприкрытая угроза Эрдогана касается прежде всего дислоцированных в Сирии российских войск и наемников.

К последним турецкий президент полон особой "любви". Осознавая степень и последствия вмешательства российских "ихтамнетов", Эрдоган с энтузиазмом принялся их разоблачать. В том числе в Ливии, где наемники ЧВК "Вагнер" воюют на стороне командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В декабре президент, готовясь отправить военных в помощь сопернику Хафтара - Фаизу Сараджу, публично подтвердил, что это правда. Чем в немалой степени обеспокоил Москву, потому как это незавуалированная претензия и намек на план действий турок в Ливии. И в нем имеется место "вагнеровцам", в числе которых, сообщила накануне немецкая Bild, есть и боевики ЛДНР. Которые, как и другие авантюристы, в скором времени могут очень близко познакомиться с турецкими военными, танками и истребителями. Если еще не познакомились.

Ловушка для Кремля

Похоже, что Владимир Путин угодил в турецкую ловушку, заботливо расставленную Эрдоганом в качестве элемента реализации плана по повышению до ранга ключевого регионального игрока. И в примерных границах (неофициальных, конечно) Османской империи, которую турецкий лидер возрождает много лет: где-то инвестициями, где-то выгодными контрактами, где-то международными соглашениями сомнительного качества, а где-то с помощью военной силы.

В Сирии же Анкара, судя по всему, разыграла очередную многоходовку, цель которой подвинуть россиян и иранцев. Сперва в октябре прошлого года Турция провела уже третью военную операцию в Сирии, получившую название "Мирная весна". Соединенные Штаты не вмешивались, хотя под огнем оказались союзные курдские Отряды народной самообороны. Де-факто Дональд Трамп одобрил ее проведение и дал понять, что препятствовать турецкой армии не будет. Да и почти некому - большую часть американских войск он отозвал.

Свято место пусто не бывает, потому в образовавшуюся брешь поспешили протиснуться россияне. В Анкаре не возражали. И вот уже в Манбидже, где ранее турки проводили совместное патрулирование с американцами, начали прогуливаться россияне. Видимо, в Москве наивно полагали, что теперь им открыта дорога к сирийской нефти, некоторые месторождения которой сирийский парламент отдал двум компаниям, связанным с "поваром" Путина Евгением Пригожиным, считающимся покровителем и "Вагнера", и "ольгинских троллей". Только вот незадача. Американцы-то не все ушли - часть оставили как раз для защиты нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Именно эти парни и не пропустили к ним российских военных, судя по всему, как раз "ихтамнетов". Тем пришлось несолоно хлебавши убраться восвояси.

Все это происходило параллельно с бомбежками Идлиба, а значит, и с ростом эскалации в отношениях между Россией и Турцией, что вылилось в прямолинейные угрозы и авиаудары турецкой военной авиации. Теперь уже Путину нужно как-то отреагировать. Но каковой бы реакция ни была, Кремль очутился в невыгодном положении. Если россияне выйдут из конфликта с турками, сольют Идлиб, Асада и свои интересы, это будет потерей престижа и значительным ослаблением позиций в Сирии. Если же Москва даст зеленый свет эскалации, то не исключены боестолкновения по меньшей мере "вагнеровцев" с турецкими силами, в том числе и в Ливии. Третий вариант предполагает попытку договориться, но и это будет минус к репутации, поскольку придется что-то давать Анкаре. В любом случае, как видим, в спину Путину воткнули ятаган.