В команде Владимира Зеленского решили поиграть с журналистами в игру в доброго и злого полицейского

Антон Коломойцев / Depo.ua





Проекты законов о СМИ и о дезинформации являются попыткой "закрутить гайки" журналистам и остановить "разгул" свободы слова.

В команде Владимира Зеленского похоже решили, что контроль над медийной сферой станет залогом эффективности новой власти. Над тем, чтобы подчинить медийное пространство работают разные группы - и в Офисе президента, и в парламенте, и в правительстве. К журналистам пытаются подобраться через собственников-олигархов. Традиционные медиа вытесняют при помощи альтернативной телеграмм-реальности. А также пытаются "загнать в стойло" путем создания драконовских норм соблюдения "свободы слова". Этим направлением занимаются известные деятели медийного пространства Александр Ткаченко и Владимир Бородянский.

Проект Закона о медиа, который сейчас активно прорабатывается в информационном комитете Верховной Рады, принадлежит перу главы данного комитета, бывшего руководителя канала 1+1 Александра Ткаченко. Депутат предлагает много новшеств, в числе которых - усиление контроля за СМИ со стороны государства с предоставлением значительных полномочий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. В ведение последней должны попасть не только ТВ и радио, но и все другие средства массовой информации.

Впрочем, на фоне драконовского проекта Бородянского о дезинформации, формат регулирования медийной сферы, предложенный нардепом Александром Ткаченко, выглядит более чем либеральным. И это наталкивает на мысль, что в команде решили поиграть с журналистами в игру в доброго и злого полицейского.

Министры правды

И Ткаченко, и Бородянский в своих инициативах не идут далее создания таких себе "министерств правды" - государственных органов, которые будут обладать значительными полномочиями контроля над информационными потоками и при наказании журналистов. В случае Ткаченко это - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Бородянский же оказался более прямолинейным. В его версии функции цензора окажутся под полной опекой его самого.

С целью выполнения этих функций предлагается создать должность омбудсмена по вопросам информации. Задача последнего - отслеживать информационное пространство, выявлять дезинформацию, обращаться относительно нее в суд. Поскольку один человек со всем информполем страны вряд ли справится, наверное в итоге будет создана целая служба "информационного омбудсмена".

В перечень полномочий инфо-омбудсмена будет входить анализ информационных продуктов украинских медиа на предмет наличия в них признаков дезинформации. Для наказания нарушителей вводится административная и даже уголовная ответственность (миллионные штрафы и даже тюремные сроки). То есть если цензоры Бородянского выяснят, что тот или иной новостной ресурс систематически публикует фейковую или манипулятивную информацию, служба омбудсмена обратится в суд для взыскания штрафа или закрытия такого ресурса. А также поставит в известность соответствующие правоохранительные органы, которые смогут начать уголовное преследование виновных в дезинформации.

Хочет министр ввести и новый критерий оценки СМИ по уровню правдивости. "Индекс достоверности информации", а также достоверные исходные данные о медиа должны облегчить подачу жалоб на недобросовестный контент. За нарушение стандартов для представителей СМИ предусмотрены административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за однократное распространение дезинформации и не публикацию исходных данных о медиа. Уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц, вмешательство в работу СМИ и подкуп.

Примечательно, что как и в новациях Ткаченко, у Бородянского также используются аморфные термины, которые при желании можно трактовать очень многозначно. И это дает в руки и Нацсовета, и гипотетического омбудсмена возможность по-своему трактовать указанные понятия. А значит - вероятность субъективного или выборочного правосудия над журналистами. Речь идет о таких понятиях, как "положительный образ", "преступный характер" и "вредное влияние". У Бородянского спорным является даже название проекта, поскольку понятие "дезинформация" также может содержать огромное количество значений и смысловых оттенков.

Оба проекта вводят также институты саморегулирования журналистской и информационной деятельности. Однако Бородянский значительно продвинулся вперед в этом плане. Предполагается, что львиная доля забот по поддержанию чистоты информационного пространства будет возложена на самоуправляющуюся организацию, которую должны будут сформировать сами журналисты. В обязанности этой организации войдет разработка стандартов журналистской работы, Кодекса этики украинского журналиста, а также "индекса достоверности информации". Также на нее будет возложена функция предоставления и лишения статуса журналиста. Причем обязательным условием для журналистов, которые получили официальный статус, станет соблюдение Кодекса этики.

Эксперты и журналисты практически единогласно говорят, что такая зарегулированность их деятельности, вкупе с разделением журналистов на "сорта", приведет к тому, что власть получит контроль над свободой слова, а СМИ станут рупорами властной пропаганды.

Собственно, тот самый омбудсмен вместе со своим штатом цензоров получит возможность удалять с неугодных ресурсов ту или иную информацию. Он запросто может объявлять чу или иную публикацию дезинформацией и требовать либо удаления, либо опровержения.

С другой стороны издателей будут контролировать используя псевдообщественную организацию журналистов. В ней, очевидно, настоящими и истинными будут признаны проправительственные рупоры. Тогда как всех других отнесут ко второму "сорту" без права на мнение. Поэтому, чтобы получить право на профессию придется быть послушными.

Злой и еще злее

Торпедирование свободы журналистской деятельности и попытки поставить все СМИ в жесткие рамки являются одной из стратегических задач власти. Участие в этом таких опытных создателей олигархических медиа как Ткаченко и Бородянский, которым сложно отказать в уме и профессионализме, делают эту игру не только интересным законодательным процессом, но и увлекательным рейтинговым шоу.

Выглядит таким образом, что медийщики Зеленского решили использовать популярный механизм достижения общественного результата, когда сначала крепко закручивают гайки и всем становится очень плохо. А потом делают незначительное послабление и все испытывают облегчение и находят новое положение терпимым и даже комфортным. Не смотря на то, что по сравнению с первоначальным положением вещей такое усиление режима является катастрофическим.

Так и в нашем случае. Бородянский предлагает монструозный проект регулирования, в котором четко просматриваются мотивы оруэлловского "1984". Все пугаются и начинают дергаться. Тогда им демонстрируют "либеральный" проект Ткаченко, в котором и штрафы не такие безумные, и тюрьма как бы не предвидится. Поэтому все восхищенно хлопают в ладоши. А вчерашний "разгул свободы" уже вспоминается как нечто далекое и нереальное...